Conversas por Marlon Gomes

O Botafogo abriu negociação com o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, pela contratação do meia Marlon Gomes, ex-Vasco. O clube decidiu avançar nas conversas após receber uma sinalização positiva do jogador. A informação foi dada primeiramente pelo GE.

Marlon já acertou bases salariais com o Botafogo. O jogador está feliz no Shakhtar, mas vê com bons olhos um possível retorno ao Brasil e ao Rio. A negociação é considerada difícil. A tendência é que ele não seja vendido por menos de 15 milhões de euros (R$ 93 milhões), o que complicaria a transferência para o Botafogo.