Com o assédio de equipes dos Estados Unidos, o Vasco iniciou conversas para dar uma valorização salarial ao volante Mateus Carvalho. O Cruz-Maltino acredita no jogador e quer blindá-lo de uma possível saída. As informações são do canal Atenção, Vascaínos.

O atleta de 22 anos tem contrato com o Cruz-Maltino até dezembro de 2027, mas recebe um salário considerado baixo. Com isso, possíveis propostas podem chegar e o volante sentir desejo de trocar o Gigante da Colina por outra equipe.