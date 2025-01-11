COPA São Paulo DE FUTEBOL JÚNIOR 2025: RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

09/01
12H45 FORÇA E LUZ-RN 0 X 7 OPERÁRIO-PR
13H00 BOTAFOGO-SP 4 X 0 TUNA LUSO-PA
13H00 SÃO JOSÉ-RS 2 X 0 RETRÔ-PE
13H00 ÁGUA SANTA-SP 2 X 4 BRASILIENSE-DF
13H00 OPERÁRIO-MS 1 X 0 JUVENTUDE-RS
13H00 HERCÍLIO LUZ-SC 0 X 4 DOM BOSCO-MT
14H45 NÁUTICO-RR 1 X 1 SANTA CRUZ-AC
15H00 TANABI-SP 0 X 0 SANTA CRUZ-PE
15H15 BANDEIRANTE-SP 2 X 1 AZURIZ-PR
15H15 COMERCIAL RP-SP 0 X 0 VITÓRIA-BA
15H15 COMERCIAL TIETÊ-SP 1 X 4 AMÉRICA-RN
15H15 TUPÃ-SP 0 X 3 CRB-AL
15H15 DESPORTIVO BRASIL-SP 2 X 2 CORITIBA-PR
16H45 TIROL-CE 2 X 0 JACIOBÁ-MG
16H45 INTER DE LIMEIRA-SP 3X 1 COIMBRA-MG
17H00 OESTE-SP 1 X 1 PALMEIRAS-SP
18H45 FERROVIÁRIO-CE 1 X 2 MAZAGÃO-AP
19H00 FERROVIÁRIA-SP 2 X 1 SANTOS-SP
19H00 LINENSE-SP 0 X 2 FLUMINENSE-RJ
19H15 GUARANI-SP 0 X 1 NOVA IGUAÇU-RJ
21H00 AUDAX-SP 2X0 ATHLETICO-PR
21H30 FRANCANA-SP 0X3 ATLÉTICO-MG
ONTEM
8H45 AMÉRICA-SE 2X2 BARRA-SC
11H00 FLAMENGO-SP 0X0 INTERNACIONAL-RS
12H45 XV PIRACICABA-SP 2X1 CANAÃ-DF
13H00 PONTE PRETA-SP 0X0 IAPE-MA
13H00 NOVORIZONTINO-SP 3X0 GENUS-RO
13H00 INTER DE MINAS-MG 1X1 MARCÍLIO DIAS-SC
13H00 UNIÃO-TO 0X5 BRAGANTINO-SP
13H00 PIAUÍ-PI 3X0 ESTRELA DE MARÇO-BA
13H00 ARAGUACEMA-TO 3X0 MONTE RORAIMA-RR
14H45 PORTO VELHO-RO 4X2 RIO BRANCO-AC
15H00 NACIONAL-SP 1X1 VASCO-RJ
15H15 SANTA FÉ-SP 0X2 CUIABÁ-MT
15H15 VOTORATY-SP 2X0 ABC-RN
15H15 TAUBATÉ-SP 1X2 GOIÁS-GO
15H15 SUZANO-SP 2X1 AVAÍ-SC
15H15 SFERA-SP 0X1 AMÉRICA-MG
15H15 ASTER-SP 0X0 VILA NOVA-GO
15H15 IBRACHINA-SP 1X1 NÁUTICO-PE
16H45 PORTUGUESA-SP 3X1 AMERICA-RJ
16H45 SERGIPE-SE 3X0 MADUREIRA-RJ
17H00 SANTO ANDRÉ-SP 2X0 CORINTHIANS-SP
19H00 ITAPIRENSE-SP 0X4 ATLÉTICO-GO
19H00 CAPIVARIANO-SP 3X0 BAHIA-BA
19H15 SERRA BRANCA-PB X PICOS-PI*
21H30 XV DE JAÚ-SP X SÃO PAULO-SP*
HOJE
8H45 PORTUGUESA SANTISTA-SP X TRINDADE-GO
10H45 VITÓRIA DA CONQUISTA-BA X PORTO VITÓRIA-ES
11H00 JUVENTUS-SP X CEARÁ-CE
12H45 CASCAVEL-PR X BOAVISTA-RJ
13H00 ATLÉTICO GUARATINGUETÁ-SP X GRÊMIO-RS
14H15 CARAJÁS-PA X SÃO BENTO-SP
15H00 REFERÊNCIA-SP X SPORT-PE
16H30 FORTALEZA-CE X ITUANO SP
19H30 CRUZEIRO-PB X ZUMBI-AL
21H45 EC SÃO BERNARDO-SP X FLAMENGO-RJ
* Jogo não encerrado até o fechamento desta edição