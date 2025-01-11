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Esportes

COPA São Paulo DE FUTEBOL JÚNIOR 2025: RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

09/01

12H45 FORÇA E LUZ-RN 0 X 7 OPERÁRIO-PR

13H00 BOTAFOGO-SP 4 X 0 TUNA LUSO-PA

13H00 SÃO JOSÉ-RS 2 X 0 RETRÔ-PE

13H00 ÁGUA SANTA-SP 2 X 4 BRASILIENSE-DF

13H00 OPERÁRIO-MS 1 X 0 JUVENTUDE-RS

13H00 HERCÍLIO LUZ-SC 0 X 4 DOM BOSCO-MT

14H45 NÁUTICO-RR 1 X 1 SANTA CRUZ-AC

15H00 TANABI-SP 0 X 0 SANTA CRUZ-PE

15H15 BANDEIRANTE-SP 2 X 1 AZURIZ-PR

15H15 COMERCIAL RP-SP 0 X 0 VITÓRIA-BA

15H15 COMERCIAL TIETÊ-SP 1 X 4 AMÉRICA-RN

15H15 TUPÃ-SP 0 X 3 CRB-AL

15H15 DESPORTIVO BRASIL-SP 2 X 2 CORITIBA-PR

16H45 TIROL-CE 2 X 0 JACIOBÁ-MG

16H45 INTER DE LIMEIRA-SP 3X 1 COIMBRA-MG

17H00 OESTE-SP 1 X 1 PALMEIRAS-SP

18H45 FERROVIÁRIO-CE 1 X 2 MAZAGÃO-AP

19H00 FERROVIÁRIA-SP 2 X 1 SANTOS-SP

19H00 LINENSE-SP 0 X 2 FLUMINENSE-RJ

19H15 GUARANI-SP 0 X 1 NOVA IGUAÇU-RJ

21H00 AUDAX-SP 2X0 ATHLETICO-PR

21H30 FRANCANA-SP 0X3 ATLÉTICO-MG

ONTEM

8H45 AMÉRICA-SE 2X2 BARRA-SC

11H00 FLAMENGO-SP 0X0 INTERNACIONAL-RS

12H45 XV PIRACICABA-SP 2X1 CANAÃ-DF

13H00 PONTE PRETA-SP 0X0 IAPE-MA

13H00 NOVORIZONTINO-SP 3X0 GENUS-RO

13H00 INTER DE MINAS-MG 1X1 MARCÍLIO DIAS-SC

13H00 UNIÃO-TO 0X5 BRAGANTINO-SP

13H00 PIAUÍ-PI 3X0 ESTRELA DE MARÇO-BA

13H00 ARAGUACEMA-TO 3X0 MONTE RORAIMA-RR

14H45 PORTO VELHO-RO 4X2 RIO BRANCO-AC

15H00 NACIONAL-SP 1X1 VASCO-RJ

15H15 SANTA FÉ-SP 0X2 CUIABÁ-MT

15H15 VOTORATY-SP 2X0 ABC-RN

15H15 TAUBATÉ-SP 1X2 GOIÁS-GO

15H15 SUZANO-SP 2X1 AVAÍ-SC

15H15 SFERA-SP 0X1 AMÉRICA-MG

15H15 ASTER-SP 0X0 VILA NOVA-GO

15H15 IBRACHINA-SP 1X1 NÁUTICO-PE

16H45 PORTUGUESA-SP 3X1 AMERICA-RJ

16H45 SERGIPE-SE 3X0 MADUREIRA-RJ

17H00 SANTO ANDRÉ-SP 2X0 CORINTHIANS-SP

19H00 ITAPIRENSE-SP 0X4 ATLÉTICO-GO

19H00 CAPIVARIANO-SP 3X0 BAHIA-BA

19H15 SERRA BRANCA-PB X PICOS-PI*

21H30 XV DE JAÚ-SP X SÃO PAULO-SP*

HOJE

8H45 PORTUGUESA SANTISTA-SP X TRINDADE-GO

10H45 VITÓRIA DA CONQUISTA-BA X PORTO VITÓRIA-ES

11H00 JUVENTUS-SP X CEARÁ-CE

12H45 CASCAVEL-PR X BOAVISTA-RJ

13H00 ATLÉTICO GUARATINGUETÁ-SP X GRÊMIO-RS

14H15 CARAJÁS-PA X SÃO BENTO-SP

15H00 REFERÊNCIA-SP X SPORT-PE

16H30 FORTALEZA-CE X ITUANO SP

19H30 CRUZEIRO-PB X ZUMBI-AL

21H45 EC SÃO BERNARDO-SP X FLAMENGO-RJ

* Jogo não encerrado até o fechamento desta edição

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