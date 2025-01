Fla chega aos Estados Unidos para pré-temporada

A delegação do Flamengo desembarcou no início da tarde deste sábado (11), em Orlando nos Estados Unidos, para dar prosseguimento à pré-temporada de 2025. A programação inicial, divulgada pelo clube, aponta um treino marcado para o início da noite.

Como será a pré-temporada do Flamengo



Os jogadores rubro-negros treinarão no estádio Ben Hill Griffin, do time de futebol americano Florida Gators, até 18 de janeiro. Depois, vão para Miami, onde enfrentam o São Paulo no dia seguinte, em amistoso pelo torneio FC Series. A chegada do Flamengo no Rio está prevista para o dia 20.

Sem contratações anunciadas, a novidade na delegação é a presença de Arrascaeta. O meia está recuperado de uma artroscopia no joelho direito, realizada em 14 de novembro de 2024, e usará o período no país para evoluir fisicamente.





Por outro lado, Everton Cebolinha ficou no Rio , em recuperação de grave lesão sofrida no tornozelo esquerdo. O atacante não passou em exames e, por isso, segue o cronograma estipulado pelo departamento médico, assim como Pedro e Viña.

Jogadores que viajaram aos EUA

Goleiros: Léo Nannetti, Matheus Cunha e Rossi;

Defensores: Alex Sandro, Ayrton Lucas, Carbone, Varela, João Victor, Léo Ortiz, Léo Pereira e Wesley;

Meio-campistas: Alcaraz, Allan, Arrascaeta, De la Cruz, Erick Pulgar, Evertton Araújo, Gerson e Pablo Lucio;

Atacantes: Bruno Henrique, Luiz Araújo, Matheus Gonçalves, Michael e Plata.