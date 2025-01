Raí recebe Klopp para assistir ao jogo do Paris FC, da segunda divisão da França

O alemão Jürgen Klopp foi convidado para assistir ao jogo entre Paris FC e Amiens, pela 18ª rodada da segunda divisão francesa, neste sábado, e teve como um dos anfitriões o ex-jogador brasileiro Raí.

A Red Bull adquiriu parte do clube da capital francesa em novembro, e o ex-técnico do Liverpool foi contratado para assumir o cargo de diretor de futebol global da marca e será apresentado oficialmente na terça-feira. Raí é ídolo do Paris Saint-Germain, conselheiro e embaixador do Paris FC.

"Vejo meu papel principalmente como mentor dos treinadores e da administração dos clubes Red Bull", afirmou Klopp em outubro. Entre os "clubes Red Bull" está o brasileiro Bragantino.

A liga francesa postou uma foto de Klopp sorridente nas arquibancadas Stade Charléty ao lado do ex-meia brasileiro e de Antoine Arnault, filho de Bernard Arnault, proprietário da Louis Vuitton, que também adquiriu parte do Paris FC.

O time da capital francesa está em busca da promoção à primeira divisão e assumiu provisoriamente a liderança da segunda divisão ao vencer a partida deste sábado por 1 a 0. O objetivo da Red Bull com o Paris FC é ascender à Ligue 1, a elite da França, competição na qual não disputa desde 1979, e até competir com o Paris Saint-Germain, que vem dominando o futebol francês nos últimos anos.