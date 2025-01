James Rodríguez assina com time mexicano e deve enfrentar o Flamengo no Mundial

O meio campista colombiano James Rodríguez é o novo jogador do León, do México. Depois de uma passagem muito curta pelo Rayo Vallecano, da Espanha, o jogador ex-São Paulo, de 33 anos, foi anunciado nesta segunda-feira pelo seu novo time.

O Léon estará no Mundial de Clubes deste ano, no Grupo D, que tem também o Flamengo, além de Chelsea e Espérance Túnis. O duelo entre os mexicanos e a equipe brasileira está marcado para a terceira e última rodada, no dia 24 de junho.

Em suas redes sociais, o León publicou um vídeo especial para divulgar a contratação e também postou fotos do jogador com o uniforme do time.

Estrela do Real Madrid, entre 2014 e 2020, e do Bayern de Munique, entre 2017 e 2019, James defendeu o São Paulo de 2023 a 2024 e apesar de ter feito parte do elenco campeão da Copa do Brasil de 2023, não brilhou. Contratado em agosto passado pelo Rayo Vallecano, permaneceu apenas quatro meses no time e disputou seis jogos.