Facundo Torres é apresentado pelo Palmeiras e minimiza concorrência: 'Jogo onde precisar'

Primeira contratação do Palmeiras para a atual temporada, o uruguaio Facundo Torres foi apresentado na tarde desta terça-feira na Academia de Futebol. Apesar da forte concorrência que terá no ataque alviverde, que conta com nomes como Estêvão, Flaco López e Paulinho, o jogador de 24 anos não demonstrou preocupação e destacou sua versatilidade para conquistar o técnico Abel Ferreira.

"Não tenho problema em jogar em qualquer setor do ataque, onde a comissão técnica precisar. Não estou competindo com nenhum jogador, vou dar o melhor de mim para ajudar o time", comentou o jogador, afastando a desconfiança por ter passado os últimos anos na MLS, a liga de futebol dos Estados Unidos. "É uma liga que tem crescido e que me ajudou a melhorar. Acho que não sentirei muita diferença aqui no Brasil, em ambos há muita qualidade e bons jogadores", comparou.

Com a camisa do Orlando City, Facundo Torres marcou 47 gols e distribuiu 19 assistências em 123 jogos. Com passagem pela seleção do Uruguai, pela qual disputou a Copa do Mundo de 2022, ele chega ao Palmeiras com contrato até 2029 após uma negociação arrastada, em decorrência do interesse de outros clubes, como o Cruz Azul, do México.

"Vim para cá porque é um clube gigante, que tem muitos objetivos importantes neste ano. O Palmeiras vai ajudar muito minha carreira, vou dar um salto. Quero ajudar também, é um clube muito grande", comentou o atleta, que também se mostrou empolgado em disputar o Mundial de Clubes no meio do ano. "Essa negociação já tem um tempo, falei com companheiros que conhecem o clube, conversei com Piquerez, um grande amigo desde a infância, no Peñarol, na seleção. Falei com muitas pessoas aqui do clube e isso foi fundamental para eu tomar essa decisão, quando vi a intenção do Palmeiras de me ter aqui. Isso me deixou muito tranquilo." comentou.

Facundo Torres recebeu a camisa 17 da presidente do clube, Leila Pereira, e explicou a opção. "Foi o número com o qual fiz a estreia pelo Peñarol e quando fui para Orlando também comecei jogando com a 17. Creio que fui bem nos dois lugares, e quero começar no Palmeiras com esse número. Espero que dê sorte", explicou o atacante.

Apesar do pouco tempo na nova casa, o jogador já está registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e liberado para estrear pelo Palmeiras, que inicia a busca pelo tetracampeonato paulista nesta quarta-feira, às 21h35, diante da Portuguesa, no Allianz Parque.