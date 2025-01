Guarani confirma chegada de Renan Bernabé, do Figueirense; volante é oficializado

O Guarani oficializou nesta terça-feira mais dois dos seus reforços já confirmados para a temporada 2025: o volante Daniel e o atacante Renan Bernabé. Ambos os atletas já estão integrados ao elenco do time de Campinas, sob o comando do técnico Maurício Souza.

Com passagens pela base de Bahia e Atlético-GO, o volante Daniel, de 22 anos, também defendeu equipes paulistas como São Bento e Monte Azul, onde estava ano passado, e se sagrou campeão da Copa Paulista.

Formado nas categorias de base de Botafogo e Red Bull Bragantino, o atacante Renan Bernabé, de 21 anos, estava há duas temporadas no Figueirense. No clube catarinense, Bernabé disputou as últimas duas edições da Série C do Campeonato Brasileiro e do Estadual, marcando nove gols.

O Guarani tem um total de 13 reforços confirmados para 2025. São eles: os goleiros Gabriel Mesquita e Emerson Júnior, os zagueiros Allan Santos e Jhonatan Silva, os volantes Giva, Daniel Henrique, Mateus Sarará e Nathan Camargo, os meias Caio Mello e Isaque, além dos atacantes João Victor, Renan Bernabé e Matheus Régis.

A estreia do Guarani no Paulistão acontecerá no dia 15 de janeiro, às 19h30, diante do Botafogo, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. O time campineiro está no Grupo B, ao lado de Red Bull Bragantino, Portuguesa e Santos.