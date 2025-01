Fluminense e Botafogo avançam, mas Atlético-MG é eliminado da Copa São Paulo

Segundo maior vencedor da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Fluminense carimbou seu passaporte para a fase de oitavas de final. Nesta terça-feira, o pentacampeão superou o Água Santa por 1 a 0. O adversário dos cariocas nas oitavas de finais será o São Paulo, que mais cedo eliminou o Juventude, também pelo placar de 1 a 0.

Mesmo resultado do Botafogo, que despachou a Ponte Preta e busca seu primeiro título na categoria. Em jogo pegado em Votuporanga, o time alvinegro conseguiu o gol da classificação já aos 46 minutos do segundo tempo, em cobrança de falta do garoto Charles. Nas oitavas, o time encara a Ferroviária, que, por sua vez, eliminou o Santos, nas penalidades, por 6 a 5.

Por fim, o bicampeão Guarani eliminou o tricampeão Atlético-MG. Os times já tinham se enfrentado na fase de grupos, com vitória por 2 a 1 da equipe de Campinas, voltaram a se encontrar. O Bugre voltou a vencer os mineiros nesta terça-feira, desta vez pelo placar de 3 a 1. O adversário na próxima fase será o Criciúma.

CONFIRA OS DUELOS DAS OITAVAS DE FINAl

Guarani x Criciúma

Botafogo x Ferroviária

Fluminense x São Paulo

Cruzeiro x Bahia

CONFIRA OS RESULTADOS DESTA TERÇA-FEIRA

Bahia 2 x 0 Coritiba

Mirassol 0 x 2 Criciúma

Cruzeiro 3 x 1 Portuguesa

Ferroviária 2 (6) x (5) 2 Santos

São Paulo 1 x 0 Juventude

Água Santa 0 x 1 Fluminense

Guarani 3 x 1 Atlético-MG

Botafogo 1 x 0 Ponte Preta