West Ham quer vender ex-Palmeiras sete meses após pagar R$ 132 milhões, diz jornal

Contratado há apenas sete meses do Palmeiras pelo West Ham por R$ 132 milhões, o atacante Luís Guilherme pode já se despedir do clube inglês. Segundo o jornal The Times, da Inglaterra, a equipe de Londres estaria interessada em negociar o jogador de 18 anos ao futebol árabe para poder reforçar o elenco com mais nomes.

Luís Guilherme não conquistou espaço neste período vestindo a camisa do West Ham. Até aqui, acumula apenas 43 minutos em campo pelo seu novo time, tendo saído do banco de reservas ao longo de cinco partidas na temporada. No Palmeiras, o jogador da seleção brasileira sub-20 também teve passagem curta e disputou 40 jogos em pouco mais de um ano, com um gol marcado.

O The Times publica que na época de sua contratação do time paulista, no meio de 2024, um clube da Arábia Saudita (cujo nome não foi revelado) teria tentado levar Luís Guilherme, mas o West Ham foi mais rápido. Mudanças na direção do time inglês, além do desempenho discreto do atleta e da necessidade de se reforçar em outras posições, porém, poder determinar uma transferência agora.

Os europeus pagaram 23 milhões de euros com um potencial bônus de 7 milhões em metas para contar com o brasileiro por cinco temporadas. O equivalente a R$ 132 milhões (mais R$ 40 milhões de bônus) no câmbio da época. O Palmeiras era dono de 80% dos direitos do atacante e ainda tem 20% de participação de uma futura venda.