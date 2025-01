Maurício Lemos é anunciado

O Vasco anunciou a contratação do zagueiro Maurício Lemos. O uruguaio de 29 anos, que disputou as últimas temporadas pelo Atlético-MG, assinou em definitivo com o Gigante da Colina.

O contrato de Lemos com o Vasco a princípio será de um ano, até dezembro de 2025, portanto. Mas pode ser renovado automaticamente até dezembro de 2027 de acordo com metas estabelecidas no vínculo.

O jogador era sonho antigo do Vascão, que chegou a negociar com ele no ano passado. Porém, após a transferência ter ficado bem encaminhada, Lemos preferiu continuar no Galo em 2024.