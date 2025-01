Campeão da última Copa do Mundo e vencedor do troféu Bola de Ouro da competição com a seleção brasileira, o ala Dyego Zuffo foi eleito o melhor jogador de futsal do mundo em 2024. O jogador venceu o prêmio realizado pelo portal Futsal Planet na tarde de ontem. A premiação é reconhecida como a mais importante do mundo na modalidade.

O prêmio segue no Brasil com a vitória de Dyego. Em 2023, Pito foi eleito o melhor do ano em questão. Ambos são companheiros no Barcelona.