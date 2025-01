Em Campina Grande, Flamengo busca a reabilitação no Carioca diante do Madureira

Atual campeão e clube que mais vezes venceu o Campeonato Carioca na história (38), o Flamengo busca a sua primeira vitória na atual edição do torneio diante do Madureira, nesta quinta-feira, no estádio Amigão, em Campina Grande (PB), que não demonstra muito entusiasmo por este jogo. Válido pela segunda rodada da Taça Guanabara, o confronto terá início às 18h30.

Na primeira rodada, no Batistão, em Aracaju (SE), o time rubro-negro deixou a desejar e perdeu por 2 a 1 para o Boavista, embalado após virar SAF. Por outro lado, o Madureira estreou com o pé direito e venceu o Volta Redonda por 2 a 0, em duelo que aconteceu em Conselheiro Galvão.

Enquanto o grupo principal está realizando pré-temporada nos Estados Unidos, o Flamengo seguirá entrando em campo com um elenco alternativo, sob o comando de Cléber dos Santos, técnico do sub-20. Para o duelo contra o Madureira, a ideia inicial é repetir a mesma base que enfrentou o Boavista, com mudanças pontuais.

Destaque na conquista da Libertadores sub-20 no ano passado, o atacante Shola pode receber uma oportunidade entre os onze iniciais. Considerado um jogador de velocidade, o nigeriano tem chance de ser escalado para aumentar o poder ofensivo.

Felipe Teresa, autor do gol do título que deu ao Flamengo o título Mundial da categoria em 2024, também pode ser uma surpresa. Thiaguinho e Guilherme, que não se destacaram contra o time de Saquarema, são cotados para deixarem o time titular.

Criticado após a estreia, o zagueiro Pablo provavelmente será mantido na equipe que iniciará o duelo contra o Madureira. Nome importante pela liderança, o atleta é o mais experiente do grupo que está representando o clube no início do Carioca. O centroavante Carlinhos, que marcou um gol no último jogo, seguirá como a principal referência no ataque.

Após apresentar pouco repertório ofensivo na primeira rodada, o técnico Cléber dos Santos quer ver uma equipe mais agressiva na sequência da competição. "A gente enfrentou uma equipe (Boavista) que já vinha se preparando há mais tempo. Eles vieram em uma proposta de marcação mais baixa, tentamos fazer uma equipe mais organizada. Especialmente no primeiro tempo, tivemos volume de jogo, mas agredimos pouco o gol adversário. Esse vai ser o nosso foco a partir do próximo treino, para que a gente seja mais agressivo no último terço", afirmou Cléber.

Depois de somar três pontos importantes contra o atual campeão da Série C do Brasileiro, o Madureira deve iniciar o confronto com a mesma escalação do último jogo. A comissão técnica quer aproveitar o entrosamento do elenco, que contou com uma rápida adaptação dos reforços para o estadual, para poder surpreender e lutar por uma classificação para a próxima fase.

O técnico Daniel Neri valoriza a organização do seu grupo. O comandante português pede para que os jogadores tenham coragem para jogar com a bola, e humildade para defender, lutando uns pelos outros, refletindo a importância do coletivo nas suas ideias de jogo.

"É um jogo de coragem. É preciso coragem para disputar esta competição. É preciso fazer pontos e não temer os adversários, mesmo que alguns tenham uma história muito forte. Temos que ter coragem para jogar e chegar no gol. Espero um time com capacidade de esforço e sacrifício. Isso é o principal", disse Daniel.

FICHA TÉCNICA

MADUREIRA X FLAMENGO

FLAMENGO - Dyogo Alves; Daniel Sales, Pablo, Cleiton e Zé Welinton; Fabiano, Rayan Lucas e Lorran; Thiaguinho (Felipe Teresa), Guilherme (Shola) e Carlinhos. Técnico: Cléber dos Santos (interino).

MADUREIRA - Mota; Celsinho, Marcão, Arthur Edeson e Evandro; Matheus Lira, Wagninho, Marcelo e Renato Henrique; Minho e Jefferson Victor. Técnico: Daniel Néri.

ÁRBITRO - Tarcizo Pinheiro Caetano.

HORÁRIO - 18h30.

LOCAL - Estádio Amigão, em Campina Grande (PB).