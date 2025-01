Sinner e Swiatek vencem e avançam à 3ª rodada do Aberto da Austrália

Atual campeão do Aberto da Austrália, o italiano Jannik Sinner garantiu seu lugar na terceira rodada nesta quinta-feira, mas teve encerrada sua série de 29 sets consecutivos, sequência que sustentava desde o fim do ano passado. O número 1 do mundo perdeu uma parcial na vitória sobre o local Tristan Schoolkate por 3 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/4, 6/1 e 6/3.

Sinner não perdia um set desde sua segunda partida no Masters 1000 de Xangai, no início de outubro. Na ocasião, venceu o argentino Tomas Etcheverry por 2 a 1, de virada. Na sequência, foi campeão na China, assim como do ATP Finals e da Copa Davis, em todas sem perder parciais.

O líder do ranking soma agora 16 vitórias consecutivas. Seu próximo adversário, na terceira rodada, será o americano Marcos Giron, que avançou justamente com uma vitória sobre Etcheverry (7/5, 3/6, 7/5, 3/6 e 6/4).

Se confirmar o favoritismo, Sinner poderá ter pela frente seu primeiro grande desafio na competição. O italiano pode vir a cruzar com o dinamarquês Holger Rune, ex-número quatro do mundo e atual 13º. Nesta quinta, ele desbancou o italiano Matteo Berrettini por 7/6 (7/3), 2/6, 6/3 e 7/6 (8/6).

Entre os demais cabeças de chave, avançaram os americanos Taylor Fritz (4º) e Ben Shelton (21º), o local Alex de Minaur (8º), o italiano Lorenzo Musetti (16º), o russo Karen Khachanov (19º) e o argentino Francisco Cerundolo (31º). O americano Frances Tiafoe (17º) e o polonês Hubert Hurkacz (18º) se despediram de forma precoce.

FEMININO

Candidata ao título na chave feminina, a polonesa Iga Swiatek assegurou sua vaga na terceira rodada com uma vitória arrasadora sobre a eslovaca Rebecca Sramkova por 6/0 e 6/2. Na sequência, a ex-número 1 do mundo enfrentará a britânica Emma Raducanu, campeã do US Open de 2021, que superou a americana Amanda Anisimova por 6/3 e 7/5.

A italiana Jasmine Paolini (4ª), a casaque Elena Rybakina (6ª), a americana Emma Navarro (8ª), a russa Daria Kasatkina (9ª), as americanas Danielle Collins (10ª) e Madison Keys (19) também avançaram à terceira rodada, assim como a casaque Yulia Putintseva (24ª) e as ucranianas Elina Svitolina (28ª) e Dayana Yastremska (32ª).

BRASILEIROS NAS DUPLAS

Ao todo, sete brasileiros estrearam nas chaves de duplas nesta quinta-feira. Somente as parcerias de Orlando Luz e Luisa Stefani se garantiram na segunda rodada. O primeiro jogou ao lado do francês Gregoire Jacq. Venceram os indianos Vijay Sundar Prashanth e Jeevan Nedunchezhiyan por duplo 6/2.

Luisa Stefani e a americana Peyton Stearns superaram a brasileira Ingrid Martins e a romena Irina-Camelia Begu por 6/2 e 7/6 (7/3). Além de Ingrid, também foram eliminados Marcelo Melo/Rafael Matos e Fernando Romboli/Marcelo Zormann.

Melo e Matos, que vão representar o Brasil na Copa Davis, caíram diante dos favoritos Edouard Roger-Vasselin e Hugo Nys por 6/3, 4/6 e 6/2. Romboli e Zormann, que entraram na chave de última hora, foram batidos pelos alemães Jakob Schnaitter e Mark Wallner por 3/6, 7/5 e 7/6 (8/6).