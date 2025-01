Santos anuncia revezamento da camisa 10 nos jogos do Paulistão e ganha tempo por reforço

Passado o trauma da primeira disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, a camisa 10 do Santos voltará a ser utilizada na atual temporada. Porém, ao menos neste início de ano, o número consagrado por Pelé não terá um "dono".

O clube da Baixada anunciou, nesta quinta-feira, que, assim como no ano passado, o time não utilizará numeração fixa durante o Campeonato Paulista, promovendo um rodízio entre os jogadores que vestirão a camisa 10. De acordo com a agremiação, a intenção é "reforçar o espírito coletivo da equipe que disputará a temporada 2025 pelo Santos" e celebrar a campanha "A 10 voltou".

Assim, os titulares que iniciarão as partidas do Estadual terão estampado às costas os números de 1 a 11. A numeração fixa será adotada apenas na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro. Para a partida de estreia no Paulista, nesta quinta-feira, às 21h30, diante do Mirassol, na Vila Belmiro, o capitão Diego Pituca vestirá a 10.

Assim que foi eleito presidente do Santos, logo após o rebaixamento no Brasileiro de 2023, Marcelo Teixeira anunciou que a equipe alvinegra só voltaria a utilizar a camisa 10 quando retornasse à elite nacional. "Já que tivemos a homenagem do campeonato ao Rei Pelé, continuaremos nessa missão. Enquanto não voltarmos, o Santos não utilizará a camisa mais gloriosa da sua história, a camisa 10", afirmou, à época. No ano passado, o time então comandado por Fábio Carille conquistou o título e o acesso da Série B.

Com a decisão de revezar a camisa 10, o Santos ganha tempo para procurar um meia ofensivo de peso no mercado que possa utilizar o número místico até o final da temporada. O último a usá-lo foi Giuliano, nas finais do Campeonato Paulista do ano passado. O meia de 34 anos rescindiu seu contrato com o clube.

O venezuelano Soteldo, de volta ao conjunto alvinegro após um período de empréstimo ao Grêmio, vestiu a camisa 10 na campanha do rebaixamento no Brasileiro, em 2023, e agora tenta convencer o técnico Pedro Caixinha, dirigentes e a torcida de que merece outra chance com o manto consagrado.