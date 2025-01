O Al-Rayyan, do Catar, do técnico Artur Jorge, demonstrou interesse na contratação do atacante Luiz Araújo, do Flamengo. A diretoria rubro-negra foi procurada pelos empresários do jogador e informada que o time catari queria saber as condições financeiras para abrir negociação. A informação foi dada pelo jornalista Venê

Casagrande.

Neste momento, porém, o Rubro-Negro não tem nenhuma intenção de vender o jogador e descartou abrir conversas.