Endrick rende R$ 420 mil ao Palmeiras e ganha elogios da imprensa espanhola com gols heroicos

Endrick teve sua primeira noite de herói como jogador do Real Madrid, nesta quinta-feira. O jovem atacante saiu do banco de reservas no duelo contra o Celta, pelas oitavas de final da Copa do Rei, para marcar dois belos gols na prorrogação e ser decisivo na vitória por 5 a 2, no Santiago Bernabéu. O desempenho rendeu elogios da imprensa espanhola e também vai gerar dividendos ao seu ex-clube, o Palmeiras, graças a cláusulas de desempenho do contrato da transferência.

Pelo acordo firmado entre os times, a equipe brasileira tem direito a 35 mil euros (cerca de R$ 210 mil) a cada gol feito por Endrick. Antes desta quinta, ele havia anotado outros dois gols pelo Real. Portanto, já "ganhou" cerca de R$ 840 mil para os cofres palmeirenses até aqui.

Além disso, o contrato da promessa de 18 anos prevê 75 mil euros ao Palmeiras a cada jogo de Endrick como titular do Real Madrid, 35 mil euros a cada gol, assistência ou pênalti sofrido, além de bonificações por títulos e premiações individuais ao atleta.

Escondido no elenco do Real até então, após a partida desta quinta Endrick recebeu amplo reconhecimento da imprensa esportiva de Madri. O Marca publicou que o brasileiro "resolveu o jogo com uma chicotada impecável", em referência ao primeiro gol dele contra o Celta, um chute forte da entrada da área. No segundo, o garoto marcou de calcanhar.

O AS escreveu que Endrick, "um jogador fantasma nos últimos dois meses, evitou um desastre em sua primeira noite providencial" pelo time madrilenho. Para o jornal, a atuação do atacante foi "um razoável pedido por um melhor trato" na equipe.

Após o jogo, o ex-palmeirense também falou sobre seu desempenho e sua situação no clube. "Vocês sabem bem que se alguém não fizer bem o seu trabalho, está fora. Sou grato ao treinador, porque ele sabe que estou trabalhando, vê na minha cara que estou ansioso. Claro que é difícil jogar dois ou três minutos, mas sempre coloquei uma coisa na cabeça desde que joguei no Palmeiras. Se jogar dois minutos, darei tudo pela equipe. Já falei, o treinador não vai fazer o que é melhor para mim, vai fazer o que é melhor para a equipe. Eu só tenho que trabalhar."