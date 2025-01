Jornalista Léo Batista é internado na Zona Oeste do Rio

Rio - O jornalista Léo Batista foi internado nesta sexta-feira (17), no Hospital Rios D'or, em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Ainda não há informações oficiais sobre o motivo da internação e o estado de saúde do apresentador e locutor.

Léo Batista, de 92 anos, trabalha na TV Globo há 55 anos. Em junho do ano passado, o jornalista ganhou um documentário de quatro episódios no canal SporTV, nomeada de "Léo Batista, a Voz Marcante".

No ano passado, Léo Batista apareceu publicamente pela última vez, em outubro, durante o velório do amigo Cid Moreira. Na ocasião, ele não falou com a imprensa e ficou bastante emocionado.