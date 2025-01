Ruben Amorim faz alerta para torcida do Manchester United: 'Será temporada de montanha-russa'

Com três partidas programadas para os próximos oito dias e sem conseguir engatar uma sequência de vitórias à frente do Manchester United, o técnico português Ruben Amorim foi sincero ao fazer uma previsão do que deverá ser os próximos meses do time inglês. Em função das oscilações e por ainda precisar fazer ajustes no elenco, o comandante prevê uma "temporada de montanha-russa".

"Vai ser difícil até o fim da temporada. Será um pouco como uma montanha-russa. Isso você pode ver num passado recente. Éramos um time de transição. Na verdade, ainda somos", afirmou o treinador nesta sexta-feira em entrevista coletiva.

Apesar de a equipe vir de vitória na última rodada sobre o lanterna Southampton, o ambiente no clube é de instabilidade. Nos últimos cinco compromissos, este foi o único triunfo da equipe de Manchester. Diante deste cenário, o treinador projeta campanhas difíceis tanto no Campeonato Inglês como na Liga Europa.

"O nosso time precisa lutar muito para criar oportunidades no terço final. É algo que precisamos mudar. E para alterar isso, necessitamos de muito treinamento. Mas para conseguir essa transformação, precisamos ganhar jogos. É isso que estamos tentando fazer", declarou Amorim.

Longe da briga pelo topo do Inglês, o United é apenas o 12º colocado com 26 pontos. O líder Liverpool comanda a classificação de forma isolada com 47. Já na Liga Europa, o time vermelho aparece no sétimo posto com 12 pontos, quatro a menos que a Lazio, a primeira colocada.