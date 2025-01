Fogão quer embalar

O Botafogo entra em campo hoje pela terceira rodada do Campeonato Carioca. Ainda com uma equipe alternativa, o Glorioso terá como adversário o Sampaio Corrêa. A partida será realizada no Estádio Lourival Gomes de Almeida, em Saquarema, às 16h30.

Aliás, sem utilizar o time principal, o Alvinegro, que perdeu na estreia, mas se recuperou na segunda rodada, soma três pontos no campeonato, e visa manter-se próximo ao líder Maricá, que possui aproveitamento de 100% no Campeonato Carioca. Atuando pela primeira vez fora de casa, o Botafogo segue apostando em sua base, com alguns atletas mesclados que tiveram poucas oportunidades no elenco principal. Desse modo, a única dúvida do técnico Carlos Leiria está no ataque, entre Carlos Alberto, que está sendo negociado com o Sport, ou Kayke.

Todavia, em sua segunda participação no Campeonato Carioca, o Sampaio Corrêa busca a primeira vitória no Estadual. Nas duas primeiras rodadas, perdeu uma partida e empatou outra. O time, portanto, contará com os reforços de Elias e do meia Rodrigo Dantas para tentar surpreender o adversário.