O jornalista Léo Batista, de 92 anos, está internado no Hospital Rios D'Or, em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O estado do ícone do jornalismo brasileiro é grave por conta de complicações de um câncer no pâncreas. Ele está hospitalizado desde o último dia 6.

No ano passado, Léo Batista apareceu publicamente pela última vez, em outubro, durante o velório do amigo

Cid Moreira.

Léo Batista trabalha na TV Globo há 55 anos, sendo um dos funcionários mais antigos da emissora. Ele iniciou sua carreira no rádio, onde atuava tanto no noticiário esportivo quanto no geral. Depois, ficou conhecido como uma das vozes mais emblemáticas da TV brasileira, ganhando o apelido de 'voz marcante'.