Goleador vai pro jogo

O Fluminense deve ter Kauã Elias como grande novidade na partida de hoje contra o Maricá, às 19h, em Moça Bonita, pela terceira rodada do Campeonato Carioca. O atacante treinou com o time alternativo comandado por Marcão e a tendência é que seja relacionado.

Assim como os outros jogadores da equipe principal, Kauã Elias tinha que voltar das férias no dia 8 de janeiro. Porém, o atacante decidiu antecipar seu retorno em dois dias para acelerar o recondicionamento físico.

Contra o Maricá, Marcão será obrigado a fazer mudanças na escalação. Manoel, expulso contra o Volta Redonda, cumprirá suspensão, enquanto Guga, que foi titular na última partida, deve ser poupado.

Para o lugar de Manoel, Marcão tem duas possibilidades: a entrada de Davi Schuindt, mantendo Freytes na lateral-esquerda; ou trazer o argentino para a zaga, colocando Rafael Monteiro na equipe principal. O volante Victor Hugo está recuperado de um problema físico e também pode ser relacionado.

O Time de Guerreiros ainda busca sua primeira vitória no Campeonato Carioca. Nas duas primeiras rodadas, o Tricolor empatou sem gols com o Sampaio Corrêa e foi derrotado pelo Volta Redonda. Dessa forma, o Fluzão sabe que precisa vencer e aposta em Kauão Elias pra balançar as redes pela primeira vez nessa edição do Estadual.