Daniel Fuzato celebra estreia

O goleiro Daniel Fuzato foi o primeiro dos cinco contratados até o momento pelo Vasco a estrear com a Cruz de Malta. Foi na última quinta-feira (16), em empate por 0 a 0 contra o Bangu, pelo Carioca. O arqueiro foi às redes sociais celebrar sua estreia. Afinal, foi sua primeira experiência diante da torcida, em São Januário.

"Feliz por fazer minha estreia com a camisa do Gigante da Colina, ainda mais em São Januário. Entendo o peso e a história que essa camisa e estádio carregam, e vou sempre trabalhar duro para honrar tudo o que isso representa", escreveu no Instagram.