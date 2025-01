Lakers conquistam vitória apertada em noite de Reaves; Mavericks superam Thunder na NBA

Em uma rodada eletrizante na NBA, o Los Angeles Lakers conquistaram uma vitória apertada sobre o Brooklyn Nets por 102 a 101, com grande atuação de Austin Reaves, que alcançou a maior pontuação da carreira (38 pontos). Ainda nesta sexta-feira, o líder da Conferência Oeste, o Oklahoma City Thunder, foi superado pelo Dallas Mavericks por 106 a 98, e viu sua sequência de quatro vitórias consecutivas ser interrompida.

Na Crypto.com Arena, mais de 18 mil torcedores assistiram a uma grande performance do time dos Lakers e a uma noite inspirada de Reaves, que contribuiu com 38 pontos, três rebotes e três assistências. LeBron James também teve uma atuação de destaque, com belas enterradas que levantaram a torcida. O 'King' anotou 29 pontos, sete rebotes e oito assistências.

Apesar de sua excelente performance, Reaves fez questão de elogiar seu companheiro de equipe. "Eu o vi durante toda a minha vida pegando as bolas altas e enterrando. É uma alegria para mim fazer esses passes para ele marcar. Ele está chegando lá, não estou dizendo que ele é velho, mas é impressionante como ele consegue pular muito melhor do que a maioria das pessoas. Ele não erra (nenhuma enterrada)", disse Reaves.

Com a vitória, os Lakers chegaram a 22 triunfos na temporada e ocupam a sexta posição da Conferência Oeste da NBA, que tem o Oklahoma City Thunder na liderança, com 34 vitórias. Embora tenha vencido os dois últimos quartos, os Nets seguem com uma campanha modesta, ocupando a 12ª posição da Conferência Leste, com apenas 14 vitórias.

Falando do líder da Conferência Oeste, o Oklahoma City Thunder não teve a mesma sorte e viu sua sequência de quatro vitórias consecutivas ser quebrada ao perder para o Dallas Mavericks por 106 a 98. Kyrie Irving foi o cestinha da partida, com 25 pontos, cinco rebotes e cinco assistências.

Em outra partida apertada, o Charlotte Hornets superou o Chicago Bulls por 125 a 123, no United Center, apesar da impressionante atuação de Nikola Vucevic, de Montenegro, que anotou 40 pontos. LaMelo Ball foi o grande nome da vitória dos Hornets, com 26 pontos. Essa foi apenas a décima vitória de Charlotte na temporada.

Destaque também para o Boston Celtics, que se recuperaram da derrota para o Toronto Raptors e venceram o Orlando Magic por 121 a 94, consolidando-se na segunda posição da Conferência Leste, com 29 vitórias, enquanto o Magic ocupa o sexto lugar, com 23 vitórias. Jayson Tatum foi o cestinha da partida, com 30 pontos.

Confira os resultados da noite desta sexta-feira:

Boston Celtics 121 x 94 Orlando Magic

New York Knicks 99 x 116 Minnesota Timberwolves

Chicago Bulls 123 x 125 Charlotte Hornets

Miami Heat 113 x 133 Denver Nuggets

Milwaukee Bucks 130 x 112 Toronto Raptors

New Orleans Pelicans 136 x 123 Utah Jazz

Dallas Mavericks 106 x 98 Oklahoma City Thunder

San Antonio Spurs 112 x 140 Memphis Grizzlies

Los Angeles Lakers 102 x 101 Brooklyn Nets

