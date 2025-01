Bayern de Munique mantém hegemonia contra Wolfsburg e segue na liderança isolada do Alemão

O Bayern de Munique respondeu bem à pressão do Bayer Leverkusen e conquistou uma importante vitória por 3 a 2 sobre o Wolfsburg, neste sábado (18), na Allianz Arena, pela 18ª rodada do Campeonato Alemão. O destaque da partida foi o meia Leon Goretzka, autor de dois dos três gols do time bávaro. Com o resultado, o Bayern segue na liderança isolada da competição, agora com 45 pontos.

Em 18 jogos até aqui, o Bayern obteve 14 vitórias, três empates e apenas uma derrota. O time também manteve um impressionante tabu contra o Wolfsburg, que não vence o rival desde 2015. No retrospecto geral, o Bayern soma 40 vitórias, nove empates e apenas quatro derrotas, todas como visitante.

Outro destaque foi a boa atuação do atacante inglês Michael Olise, contratado por 53 milhões de euros. Com dois gols e dez assistências na temporada, o jogador tem impressionado até mesmo os dirigentes do Bayern.

Com mais de 70% de posse de bola, o Bayern dominou a partida do início ao fim. A superioridade começou a se mostrar aos 20 minutos, quando Joshua Kimmich encontrou Goretzka na entrada da área. O meia não desperdiçou a oportunidade e chutou no canto esquerdo do goleiro para abrir o placar: 1 a 0 para o Bayern.

A única resposta do Wolfsburg aconteceu aos 24 minutos, quando Mohamed Amoura aproveitou um rebote dentro da área e empatou a partida. No entanto, o gol não abalou o Bayern, que retomou a frente no placar aos 39 minutos. Michael Olise arriscou de fora da área e viu o goleiro Kamil Grabara falhar, permitindo o segundo gol do time da casa: 2 a 1.

O Bayern ainda teve um gol anulado nos acréscimos do primeiro tempo, quando Kimmich marcou, mas o lance foi invalidado por um toque de mão do lateral. Mesmo assim, o time bávaro foi para o intervalo com a vantagem de 2 a 1.

O ímpeto do Bayern continuou no segundo tempo. Aos 17 minutos, Michael Olise cobrou uma falta com precisão, encontrando Goretzka, que subiu sozinho e cabeceou para estufar as redes, fazendo 3 a 1 e garantindo a vantagem para o time da casa.

Com o jogo praticamente decidido, o Bayern reduziu um pouco o ritmo, mas ainda teve boas chances. Musiala, por exemplo, mandou um chute rente à trave. O Wolfsburg ainda conseguiu diminuir aos 44 minutos com Tiago Tomás, mas o gol já foi tarde demais para uma reação, e o placar final permaneceu 3 a 1 para o Bayern.

Ainda neste sábado, o Stuttgart alcançou a quarta posição da Bundesliga ao vencer o Freiburg por 4 a 0. A vitória foi acompanhada pelo tropeço do RB Leipzig, que ficou no empate por 3 a 3 contra o lanterna Bochum. O Leipzig chegou a abrir 3 a 0, mas viu o Bochum reagir com um hat-trick do atacante holandês Myron Boadu.

Com a vitória, o Stuttgart soma 32 pontos, um a mais que o RB Leipzig, que quase sofreu uma virada histórica. Para o Bochum, o empate serviu como uma injeção de ânimo na luta contra o rebaixamento.

Em outro duelo importante na parte de baixo da tabela, o Hoffenheim conquistou uma vitória crucial por 3 a 1 contra o Kiel. Com os três pontos, o Hoffenheim subiu para o 15º lugar, com 17 pontos, deixando o Kiel com 11 pontos na penúltima posição.

Por fim, o St. Pauli surpreendeu ao vencer o Heidenheim, 16º colocado, por 2 a 0. A vitória levou o St. Pauli para o meio da tabela, distante da zona de rebaixamento.