Guarani tem atuação apática, mas segura empate com a Inter em Limeira no Campeonato Paulista

Em uma partida sonolenta e sem grandes oportunidades, Inter de Limeira e Guarani ficaram no empate sem gols neste sábado, no estádio Major Levy Sobrinho, o Limeirão, pela segunda rodada do Campeonato Paulista.

Apesar da igualdade, o time de Campinas continua na liderança do Grupo B, com quatro pontos, contra três do Santos. Já a Inter conquistou o seu primeiro ponto. O time de Limeira fez a sua estreia na competição, pois teve o jogo com o São Paulo, na rodada inicial, adiado.

A primeira etapa foi pouco movimentada. O Guarani foi o primeiro a levar perigo, aos 5 minutos, quando Matheus Régis exigiu uma boa defesa de André Luiz. Aos 14, a Inter balançou as redes com Alex Sandro, que recebeu livre e tocou por cima de Gabriel Mesquita, mas o gol foi anulado por impedimento.

O time bugrino teve maior posse de bola durante a primeira metade, mas não conseguiu pressionar o gol adversário. A Inter, por sua vez, tentou explorar os contra-ataques rápidos, mas sem sucesso, com o placar permanecendo inalterado até o intervalo.

O segundo tempo foi marcado por um desempenho fraco tecnicamente, com a Inter de Limeira demonstrando ligeira superioridade, mas sem conseguir converter chances em gols. A melhor oportunidade da equipe da casa surgiu aos 20 minutos, quando Leocovick recebeu pela esquerda, avançou até a linha de fundo e cruzou rasteiro para a área. A bola passou perto de Rafael Silva, que, sem conseguir desviar, viu a chance se esfriar. Apesar da insistência, a Inter não conseguiu furar a defesa do Guarani.

Por outro lado, o Guarani se limitou a se defender durante toda a segunda etapa. A equipe visitante pouco conseguiu criar no ataque, mas ao menos saiu de Limeira com um ponto importante, já que evitou a derrota. Com poucas chances de ambos os lados, o empate sem gols refletiu o baixo nível técnico da partida e o equilíbrio entre as duas equipes.

Na próxima rodada, a Inter de Limeira enfrenta o Novorizontino na terça-feira,às 19h30, no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte. Na quinta, às 19h30, o Guarani vista o São Paulo, no MorumBis.

FICHA TÉCNICA

INTER DE LIMEIRA 0 X 0 GUARANI

INTER DE LIMEIRA - André Luiz; Roberto Rosa, Gui Mariano e Eduardo Porto; Felipe Albuquerque, Iba Ly (Bernardo), Marlon (Flávio), Juan Tavares (Ruan Ribeiro) e Leocovick; Albano (Pablo Diogo) e Alex Sandro (Rafael Silva). Técnico: Felipe Conceição.

GUARANI - Gabriel Mesquita; Lucas Justen (Yan Henrique), Raphael Rodrigues, Titi e Emerson Barbosa; Nathan Camargo (Giva Santos), Caio Mello e Isaque (Mateus Sarará); Matheus Régis, Rafael Bilu (João Victor) e Eliseu Manuel (João Marcelo). Técnico: Maurício Souza.

CARTÕES AMARELOS - Alex Sandro e Iba Ly (Inter de Limeira)

ÁRBITRA - Marianna Nanni Batalha

RENDA - R$ 86.270,00

PÚBLICO - 2.827 pagantes (3.369 total)

LOCAL - Estádio Major Levy Sobrinho, em Limeira (SP).