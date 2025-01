Correr atrás do preju

Ainda sem vencer no Carioca, o Flamengo busca uma recuperação, hoje, às 21h, contra o Nova Iguaçu. Após a derrota para o Boavista na estreia e o empate com o Madureira na segunda rodada, o time alternativo do Rubro-Negro vai ao Estádio Castelão, no Maranhão, para conquistar a primeira vitória e não se complicar na tabela.

O confronto é uma reedição da última final do Estadual, mas o momento do Flamengo em nada lembra o time do ano passado. Em 2024, a equipe reserva do Mengão colecionou bons resultados nas primeiras rodadas do Carioca e 'entregou' uma situação confortável para a estreia do time principal.

Esse ano, por outro lado, a garotada ainda não engrenou na competição e vai tentar virar a chave no jogo de hoje. A missão, porém, não será simples. O Nova Iguaçu chega confiante para o duelo e quer manter o bom aproveitamento na competição. Na estreia do Estadual, o 'Orgulho da Baixada', comandado pelo técnico Carlos Vitor, ficou no 1 a 1 com o Vasco, em São Januário, e depois venceu o Sampaio Corrêa, em casa, por 1 a 0, com um jogador a menos desde o início do segundo tempo.