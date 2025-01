Primeiro desafio do ano pro time principal

Chegou a hora do primeiro desafio do ano para o time principal do Flamengo. Em pré-temporada nos Estados Unidos, o Rubro-Negro encara o São Paulo, hoje, às 17h, Chase Center, em Fort Lauderdale, pela FC Series - um torneio amistoso de pré-temporada.

O duelo será uma oportunidade para o técnico Filipe Luís testar ideias e escalações, e avaliar o rendimento dos jogadores neste início de ano. A principal ausência para será a de Arrascaeta, que confirmou que ainda não está 100% da lesão no menisco do joelho direito. Por conta da recuperação, o meia uruguaio faz trabalhos específicos nos Estados Unidos e deve ter controle de minutos nos primeiros jogos de 2025.

Além de Arrascaeta, o Flamengo não terá Léo Pereira à disposição, que deixou a delegação nos EUA e voltou para o Brasil para tratar de problemas pessoais.

Nos últimos dias, o elenco do Flamengo ainda ganhou três novidades para a pré-temporada. Uma delas é o zagueiro Cleiton, que estava com o time alternativo para a disputa do Campeonato Carioca, mas foi chamado para se juntar ao grupo nos Estados Unidos.

Além dele, o zagueiro Pedro Fachinetti e o atacante Lucas Vieira, que estiveram no time sub-20 que disputou a Copinha, também foram chamados para reforçar a equipe.

A mudança no planejamento aconteceu devido aos poucos zagueiros à disposição de Filipe Luís, após a saída de Fabrício Bruno e a volta de Léo Pereira ao Brasil. Com isso, restavam apenas Léo Ortiz e os jovens João Victor e Carbone como opções para a zaga.