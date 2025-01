Kauã Elias salva

O Fluminense segue sem saber o que é vencer em 2025. Na noite de ontem, o Tricolor buscou o empate em 1 a 1 no último lance contra o Maricá, líder do Carioca, em Moça Bonita, mas não foi o suficiente para sair com os três pontos. Denílson abriu o placar para o time do técnico Reinaldo, enquanto Kauã Elias, de pênalti, empatou no último lance.

O primeiro tempo foi de pouquíssimas emoções e com atuações sonolentas das duas equipes. No segundo tempo, o jogo ganhou outra cara, e o Fluminense foi quem voltou melhor. A primeira grande chance do Tricolor de abrir o placar veio dos pés de Nonato.

O volante obrigou o goleiro Dida a fazer boa defesa em chute de fora da área.

Com a saída de Canobbio, que foi o homem mais produtivo no ataque, o Fluminense viu seu ritmo cair e deu espaços para o Maricá, que soube aproveitar. Aos 27 minutos, Denílson arrancou do campo de defesa em velocidade, passou com facilidade pela marcação de Freytes e bateu na saída de Vitor Eudes para abrir o placar em Bangu.

No último lance, o árbitro assinalou pênalti de João Victor em Riquelme. Na cobrança, Kauã Elias bateu para marcar o primeiro gol do Fluminense na temporada e empatar a partida.