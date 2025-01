Com o sub-20, Atlético-MG empata com o Aymorés na estreia do Campeonato Mineiro

Com o time sub-20, o Atlético-MG estreou neste domingo pelo Campeonato Mineiro, no qual busca o hexacampeonato consecutivo. Sob forte calor no estádio Paulo Paschoalino, em Ubá, o time da capital ficou no empate sem gols diante do estreante Aymorés. Se o ataque não conseguiu balançar as redes, o torcedor atleticano pelo menos pode ver o goleiro Delfim ser um dos destaques, com grandes defesas e com um futuro promissor dentro do clube.

O time principal do Atlético-MG está realizando a pré-temporada em Orlando, onde disputa o FC Series. No sábado, ficou no empate sem gols contra o rival Cruzeiro, no primeiro clássico mineiro fora do continente sul-americano. Sob o comando de Cuca, o time ainda atua no próximo sábado, contra o Orlando City, antes de retornar para o Brasil. O time figura o Grupo A, juntamente com Betim, Tombense e Uberlândia. O primeiro lidera com três pontos.

Vice-campeão do Módulo II em 2024, é a primeira vez na história que o Aymorés disputa a elite do Campeonato Mineiro, em 98 anos de fundação. Roubando pontos de um dos grandes do estado, a estreia foi histórica para o time da cidade de Ubá. O time está no Grupo C, com Vila Nova, Cruzeiro e Pouso Alegre.

O duelo começou movimentado e com as traves sendo protagonistas. Com um time de garotos, o Atlético-MG começou com fôlego e com um minuto Louback carimbou a trave. A resposta do Aymoré também veio com a bola explodindo no travessão, em chute de Jean Carlo. Os dois times mantiveram o forte ritmo, com bom volume ofensivo.

Com o passar do tempo, os donos da casa não sentiram o peso da estreia e ganharam terreno, principalmente pelo lado direito. Foi nisso que apareceu outro destaque, o goleiro Delfim do Atlético-MG. O jovem goleiro fez grandes defesas quando foi exigido e foi o responsável pelo empate sem gols na primeira etapa.

O segundo tempo começou no mesmo ritmo da partida. Logo de cara, o Atlético-MG já dava trabalho para o goleiro Luisão, em chute de Kauã. A resposta veio novamente com Jean Carlos, parando em Delfim. A intensidade imposta na primeira etapa acabou custando caro para os dois times, que sofreram com câimbra e o jogo caiu drasticamente de qualidade.

As substituições surtiram pouco efeito e o forte calor deixou o jogo ainda amarrado e lento. A competitividade já não era vista, com os times tomando decisões precipitadas. Mesmo assim, na reta final, o goleiro Gabriel Delfim foi novamente exigido e mostrou que tem um futuro promissor no Atlético-MG. Em cabeçada forte de Pedro Rosa, o goleiro fez outra grande defesa e deixou o campo como o destaque da partida.

Na próxima rodada, ainda com um time alternativo, o Atlético-MG atuará no Mineirão, uma vez que a Arena MRV passa por reformas no gramado, diante do Democrata GV, às 19h. Já o Aymorés visita o Betim, na Arena Vera Cruz, em Betim.

FICHA TÉCNICA

AYMORÉS 0 X 0 ATLÉTICO-MG

AYMORÉS - Luís Augusto; Luis Gustavo (Da Silva), Guilherme Truyts, Feliphe Gabriel e Marcinho (Pedro Rocha); Adsson, Emerson Júnior (Vitinho), Rê Assis e Jean Carlo (Pedro Igor); Marcelinho (Anderson Tanque) e Luis Felipe (Lucas Daniel). Técnico: Luciano Quadros.

ATLÉTICO-MG - Gabriel Delfim; Kayque, Dudu Cruz, Renan e Júlio César; Paulo Vitor, David Kauã (Pedro Ataíde), Vitinho (Erick) e Robert Santos (João Rafael); Lucas Louback (Índio) e Luiz Felipe. Técnico: Guilherme Dalla Déa.

CARTÕES AMARELOS - Marcelinho e Vitinho (Aymorés)

ÁRBITRO - Felipe Fernandes de Lima (MG).

RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.

LOCAL - Estádio Paulo Paschoalino, em Ubá (MG).