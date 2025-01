Emiliano Díaz descarta indireta de Yuri Alberto a Romero: 'É normal, tudo tranquilo'

Não há briga entre o elenco do Corinthians. Ao menos é o que diz o auxiliar técnico Emiliano Díaz. O filho do treinador Ramón Díaz minimizou o post de Yuri Alberto após a vitória sobre o Velo Clube por 2 a 1. Torcedores especularam que a mensagem do atacante seria uma indireta a Ángel Romero. O paraguaio bateu e perdeu um pênalti, após discutir com o camisa 9 sobre quem seria o responsável pela cobrança.

"Nós conversamos com eles. Sempre eles decidem. Não tem nada polêmico... Não, mas o Yuri sempre posta coisas, não vimos nada, está tudo bem lá. Demos os parabéns para todo mundo, porque não é fácil jogar nessa situação. A verdade é que o grupo, ainda com erros e virtudes, o grupo saiu vencedor", minimizou Emiliano.

"Se te falo algo, minto, porque a verdade é que não aconteceu nada. Discussões sempre existem no jogo. Tranquilo, acontece, é normal. Tudo tranquilo", completou.

O Corinthians vencia a partida por 1 a 0 quando, aos nove minutos do segundo tempo, foi assinalado pênalti, que poderia ampliar o placar a favor do time da casa. Houve uma conversa entre Yuri Alberto e Romero sobre quem bateria a penalidade, mas o paraguaio não abriu mão da cobrança. O camisa 9 reagiu como se não gostasse da atitude.

Romero bateu, mas o goleiro Dalton defendeu. O Velo Clube ainda empatou, com Daniel Amorim, mas Thalles Magno voltou a colocar o Corinthians na frente, para a vitória.

Após a partida, Yuri publicou uma mensagem em seu Instagram. "Deus, não permita que o ego nos coloque onde lutamos para sair", dizia.

O Corinthians volta a campo na quarta-feira, pela terceira rodada do Paulistão, contra o Água Santa, na Neo Química Arena, às 19h30.