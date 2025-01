Jogador do Oklahoma City Thunder dá autógrafo nas costas de bebê após vitória na NBA

Um fato inusitado aconteceu no domingo, após a vitória do Oklahoma City Thunder por 127 a 101 sobre o Brooklyn Nets, pela temporada regular da NBA. Shai Gilgeous-Alexander deu um autógrafo nas costas de um bebê.

Depois do jogo, o atleta atendeu pedidos de fãs ainda dentro da quadra. E um desses pedidos foi muito curioso. Um pai solicitou que o jogador desse um autógrafo nas costas do seu bebê. Shai Gilgeous-Alexander acatou.

Shai Gilgeous-Alexander teve grande atuação no confronto do último domingo. O armador encerrou a partida com 27 pontos, 3 rebotes e 10 assistências. O atleta tem tido ótimo rendimento na temporada.

O Oklahoma City Thunder é o líder da Conferência Oeste da NBA. A franquia tem uma campanha de 35 vitórias e apenas sete derrotas. O aproveitamento é de 83%. O time volta a jogar na próxima quarta-feira, às 22 horas (de Brasília), quando visita a equipe do Utah Jazz.