Arias treina com bola

Durante treinamento realizado, na manhã de ontem, no CT Carlos Castilho, a novidade foi a presença de John Arias durante o coletivo. Isso porque, o meia-atacante colombiano não vinha trabalhando com bola.

O jogador vinha trabalhando apenas internamente por conta de um desconforto muscular. Tanto que foi ausência no jogo-treino do Tricolor diante do Porto Real, que ocorreu no último sábado (18).

Alguns titulares e o técnico Mano Menezes devem estrear na temporada na partida de quinta-feira, contra a Portuguesa, mas Jhon Arias ainda não está pronto para jogar.