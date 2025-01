Novorizontino e Inter de Limeira buscam a primeira vitória no Campeonato Paulista

Ainda em busca da primeira vitória no Campeonato Paulista, Novorizontino e Inter de Limeira se enfrentam nesta terça-feira, às 19h30, no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, pela terceira rodada. O dono da casa tenta superar a frustração pela perda do acesso à elite no ano passado, enquanto o time limeirense fará sua estreia como visitante na competição, após apenas um jogo disputado até o momento.

O Novorizontino chegou ao Paulistão com a esperança de deixar para trás o desapontamento de 2024, mas começou sua caminhada com derrota para a Ponte Preta por 1 a 0. No sábado passado, teve uma leve recuperação ao empatar por 2 a 2 contra a Portuguesa após sair em desvantagem de 2 a 0.

Sonhando com uma recuperação, precisa da vitória para ganhar confiança e tranquilidade. O técnico Eduardo Baptista reconhece a importância de um bom desempenho para que o time tenha mais estabilidade e retome o rumo das vitórias.

Por outro lado, a Inter de Limeira chegou ao Paulistão com um perfil de "azarão", mas com o objetivo claro de garantir sua permanência na Série A. Estreou com um empate de 0 a 0 contra o Guarani, em Limeira, e ainda não atuou fora de casa. O confronto com o São Paulo, inicialmente marcado para a primeira rodada, foi adiado. Portanto, será esta a primeira vez que o time de Limeira jogará como visitante.

No retrospecto geral dos confrontos diretos, a Internacional leva vantagem. Em seis encontros, venceu quatro vezes e o Novorizontino, duas. O último duelo na casa do rival, disputado em 2022, terminou com vitória da Inter por 2 a 1, resultado que lhe garante uma confiança extra para este confronto.

A partida é importante para ambas as equipes, que buscam recuperar o fôlego no campeonato e garantir os primeiros três pontos na tabela. O Novorizontino, com o apoio de sua torcida, espera voltar a vencer e dar um sinal claro de reação. Já a Inter de Limeira, com um time jovem e competitivo, tentará sair com a vitória fora de casa para se manter na briga por, quem sabe, uma vaga na próxima fase.

O Novorizontino deve continuar abrindo mão do esquema de três defensores, que acompanhou o clube durante toda a Série B. Por jogar em casa, Eduardo Baptista deve colocar o time no ataque para desencantar.

Por outro lado, o treinador deve povoar o meio de campo e deixar a formação com apenas dois atacantes: Pablo Dyego e Waguininho. No entanto, Bruno José e Pedro Balotelli - marcou diante da Portuguesa -, vêm pedindo espaço.

"O trabalho está sendo bem feito até aqui, já estamos com uma base muito bem montada, uma maneira de jogar já muito bem fincada pelo professor Eduardo, é mais uma questão de encaixar alguns atletas que chegaram e também de uma releitura do nosso jogo que temos tentado fazer. É um jogo que a gente vai tentar pontuar, precisamos dos três pontos, sabemos que precisamos vencer", disse o lateral-direito Rodrigo Soares.

Do outro lado, a expectativa é que Felipe Conceição repita a escalação até para dar entrosamento à equipe. Há, no entanto, uma dúvida entre Juan Tavares e Ruan Ribeiro, ou até mesmo Bernardo, caso o treinador queira reforçar o meio de campo.

"Será nosso primeiro teste fora de casa. Nos dedicamos e nos preparamos muito para esse campeonato e esperamos conquistar grandes frutos. Vamos juntos, com raça e foco, em busca dos nossos objetivos", disse o treinador.

FICHA TÉCNICA

NOVORIZONTINO X INTER DE LIMEIRA

NOVORIZONTINO - Jordi; Rodrigo Soares, Rafael Donato, Patrick e Patrick Brey (Reverson); Luís Oyama, Willian Farias, Igor Formiga e Marlon; Pablo Dyego e Waguininho. Técnico: Eduardo Baptista.

INTER DE LIMEIRA - André Luiz; Roberto Rosa, Gui Mariano e Eduardo Porto; Felipe Albuquerque, Iba Ly, Marlon, Juan Tavares (Ruan Ribeiro) e Leocovick; Albano e Alex Sandro. Técnico: Felipe Conceição.

ÁRBITRO - Guilherme Francisco Maciel da Silva e Rosário.

HORÁRIO - 19h30.

LOCAL - Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP).