Hamilton aparece em primeira foto com macacão da Ferrari e retoma parceria com ex-treinadora

Um dia depois de realizar a primeira atividade como piloto da Ferrari, nesta terça-feira Lewis Hamilton apareceu pela primeira vez ao público com o macacão da escuderia italiana. O britânico e a Ferrari publicaram em seus perfis no Instagram a imagem, com a seguinte legenda: "First time in red" (primeira vez de vermelho).

No dia anterior, Hamilton havia postado fotos conhecendo a sede da empresa, em Maranello, e os novos companheiros de trabalho na Fórmula 1. "Há alguns dias que você sabe que vai lembrar para sempre e hoje, meu primeiro como piloto da Ferrari, é um desses dias", escreveu o ex-piloto da Mercedes.

"Tive a sorte de ter alcançado coisas na minha carreira que nunca pensei serem possíveis, mas parte de mim sempre se agarrou ao sonho de correr de vermelho. Não poderia estar mais feliz em realizar esse sonho hoje. Hoje, começamos uma nova era na história desta equipe icônica, e mal posso esperar para ver qual história escreveremos juntos."

O heptacampeão da Fórmula 1 chega à Ferrari para ser o substituto do espanhol Carlos Sainz, agora na Williams, e como companheiro de equipe do monegasco Charles Leclerc. Sua ex-equipe, a Mercedes, terá o italiano Andrea Kimi Antonelli e o britânico George Russell como pilotos.

ANTIGA PARCERIA SERÁ RETOMADA

Atento a todos os detalhes para fazer de sua passagem pela Ferrari um sucesso, Lewis Hamilton terá novamente em seu estafe a fisioterapeuta e coach Angela Cullen. Os dois já trabalharam juntos entre as temporadas de 2016 e 2023 no período em que o britânico pilotava a Mercedes.

De acordo com a revista especializada "Autosport", Cullen vai integrar o "Project 44", uma iniciativa que terá como objetivo gerenciar a carreira do heptacampeão.

A neozelandesa vai ter a função de fisioterapeuta e vai fazer parte da equipe de performance. Quem vai chefiar essa equipe vai ser o diretor de provas Marc Hynes. Durante o tempo em que estiveram juntos a parceria obteve êxito, já que Hamilton foi campeão na F-1 de 2017 a 2020.