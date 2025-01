Com um a menos, Novorizontino cede empate no fim para a Inter de Limeira no Paulistão

O Novorizontino sentiu o gostinho da vitória nesta terça-feira, mas desperdiçou a chance de sair de campo vitorioso ao ceder o empate para a Inter de Limeira por 1 a 1, no estádio Jorge Ismael de Biasi, pela terceira rodada do Campeonato Paulista. O resultado não foi considerado tão ruim, já que o time da casa atuou com um jogador a menos desde o primeiro tempo.

O Novorizontino conheceu o seu terceiro tropeço e viu a crise aumentar, já que não vem de uma boa fase desde o ano passado, quando deixou o acesso na Série B escapar pelos dedos. Apesar do empate, a equipe continua na segunda posição do Grupo C, com dois pontos, atrás apenas do Noroeste, com quatro. São Paulo tem um, contra zero do Água Santa.

Por outro lado, a Inter de Limeira segue sem vencer no campeonato. A equipe teve poucas oportunidades claras no jogo e não conseguiu aproveitar a vantagem numérica em boa parte do segundo tempo. Agora, soma dois pontos, na terceira posição do Grupo A, que tem o Corinthians na liderança com 100% de aproveitamento.

Novorizontino e Inter de Limeira protagonizaram um primeiro tempo equilibrado e sem grandes emoções. O time anfitrião teve a primeira chance com Pablo Dyego aos seis minutos, quando aproveitou um rebote na área e arriscou o chute, mas pegou mal na bola, que passou por cima do gol.

Aos 14, Airton Moisés foi expulso após uma disputa de bola na área com o goleiro André Luiz. O atacante levantou demais o pé, atingiu o corpo do goleiro e foi punido com cartão vermelho.

Aos 35, Pablo Dyego tentou de longe, com um forte chute, mas o goleiro André Luiz fez a defesa. Pouco antes do intervalo, Albano fez uma bela jogada individual, driblou um defensor e entrou na área, mas foi travado por César Martins. Com poucas emoções e sem gols, as equipes foram para o vestiário empatando em 0 a 0.

O segundo tempo foi marcado por poucas oportunidades. A Inter de Limeira quase abriu o placar aos 20, quando Alex Sandro recebeu na intermediária, avançou para a área e mandou uma bomba que acertou a trave.

Mesmo com um jogador a menos, o Novorizontino aproveitou uma falha do goleiro André Luiz e, aos 30 minutos, Renato Palm arriscou de fora da área e marcou o gol, que parecia ser o da vitória. Aos 44, porém, tudo mudou. JP Galvão achou Alex Sandro livre dentro da área. Ele só empurrou para decretar a igualdade.

Na próxima rodada, a Inter enfrenta a Ponte Preta no sábado, às 16h, no estádio Major Levy Sobrinho, em Limeira. No mesmo dia, às 20h30, o Palmeiras recebe o Novorizontino, na Arena Barueri, em Barueri.

FICHA TÉCNICA

NOVORIZONTINO 1 X 1 INTER DE LIMEIRA

NOVORIZONTINO - Jordi; César Martins (Rafael Donato), Patrick e Renato Palm; Rodrigo Soares (Igor Formiga), Willian Farias, Luis Oyama (Fábio Matheus) e Waguininho; Pablo Dyogo (Nathan), Airton Moisés e Pedro Balotelli (Marlon). Técnico: Eduardo Baptista.

INTER DE LIMEIRA - André Luiz; Eduardo Porto, Roberto Rosa e Gui Mariano; Felipe Albuquerque (JP Galvão), Marlon (Flávio), Iba Ly (Alex Sandro) e Juan Tavares (Bernardo); Leocovick e Rafael Silva (Carillo). Técnico: Felipe Conceição.

GOLS - Renato Palm, aos 30, e Alex Sandro, aos 44 minutos do segundo tempo.

CARTÃO VERMELHO - Airton Moisés (Novorizontino).

ÁRBITRO - Murilo Tarrega Victor.

PÚBLICO E RENDA - Não disponíveis.

LOCAL - Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).