Dois jogos sem descanso e duas 'cavadinhas': conheça Ryan Francisco, joia do São Paulo

Hoje aos 18 anos de idade, o atacante Ryan Francisco já era considerado antes de 2025 uma das grandes promessas da base do São Paulo. E com o que tem apresentado neste início de ano, o jovem jogador se credencia ainda mais para ser fonte de alegrias em um futuro próximo no time principal do clube do Morumbi.

Ryan Francisco chegou às semifinais da Copa São Paulo de juniores como artilheiro do torneio, com oito gols. Dois deles anotados no duelos das quartas, vitória por 3 a 1, sobre o Cruzeiro, no último sábado. O atleta poderia ter sido presenteado com uma rara folga de dois dias na Copinha antes do jogo das semis, nesta terça, contra o Criciúma. Porém, ele foi convocado para defender os profissionais na estreia do São Paulo no Campeonato Paulista, segunda-feira, contra o Botafogo-SP.

Ryan atuou por 68 minutos no empate por 0 a 0, em Ribeirão Preto, e tampouco foi poupado da partida desta terça, em Araraquara, valendo vaga na decisão da Copinha. Sorte do São Paulo, que contou com a frieza da sua joia para converter dois pênaltis, um aos 44 minutos, e outro nos acréscimos do segundo tempo, e virar para 2 a 1 o duelo com o Criciúma, garantindo a classificação.

Detalhe: Ryan Francisco cobrou o primeiro pênalti com uma cavadinha. Não satisfeito, voltou a cometer a mesma ousadia na segunda penalidade. "Eu acho que eu fui um cara um pouco ousado", disse o próprio jogador ao final do confronto, para a CazéTV. "É muito difícil, naquele momento muitos pensam em todos os lances, 'e se eu der a cavada e ele ficar parado?' Fiquei tranquilo, pensando, 'o goleiro não vai ficar'. Dei a cavada e fui muito feliz."

Ironicamente, depois de tamanha maratona, Ryan Francisco não estará presente na grande decisão, no próximo sábado, contra o vencedor de Corinthians x Grêmio (partida que acontece nesta quarta-feira). Ele recebeu cartão amarelo em Araraquara e estará suspenso.

EX-COMPANHEIRO DE ENDRICK NO PALMEIRAS

Contratado em 2022 junto ao Ska Brasil, time de Edmílson, ex-zagueiro do São Paulo e da seleção brasileira, o jovem de 18 anos não demorou para chamar atenção em Cotia, onde treinam os garotos da equipe tricolor. Entre 2023 e 2024, ele marcou 80 gols em 94 partidas pelas categorias de base.

Foi o herói do título da Copa do Brasil Sub-20, em dezembro passado, anotando dois gols na vitória de 3 a 2, de virada, na final contra o Palmeiras. O time alviverde, aliás, fez parte da trajetória de Ryan Francisco. No rival, ele atuou ao lado de Endrick e Luis Guilherme, ambos negociados por cifras recorde para o exterior, em 2024.

Ryan Francisco não teve chance no Palmeiras, mas o São Paulo já tomou os devidos cuidados para lucrar com o seu futebol adiante. O contrato do atacante foi renovado, recentemente, até agosto de 2028, com multa rescisória de 60 milhões de euros (cerca de R$ 372 milhões).

"Acho que do jeito que eu jogo poucos centroavantes jogam. Sou um centroavante muito móvel, que gosta de sair pra jogar", define o atacante ao ser perguntado sobre suas características de jogo. Ele prefere não escolher um craque do clube do Morumbi que o tenha inspirado. "O São Paulo teve muitos ídolos. Luis Fabiano, Calleri. Mas seu sigo trabalhando firme, pensando no que é bom para o São Paulo."