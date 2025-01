Fabrício Bruno marca contra, Cruzeiro perde para o Athletic Club e deixa o campo vaiado

Contratado junto ao Flamengo como um dos reforços para a temporada 2025, o zagueiro Fabrício Bruno fez o papel de vilão ao marcar um gol contra na derrota de 1 a 0 do Cruzeiro para o Athletic Club nesta quarta-feira, no estádio Mané Garrincha, em jogo válido pela terceira rodada do Campeonato Mineiro. A atuação ruim fez o torcedor cruzeirense protestar nas arquibancadas e o time deixou o campo vaiado.

Este foi o primeiro revés da equipe do treinador Fernando Diniz na competição. Com o resultado negativo, o time de Belo Horizonte soma três pontos no Grupo C do torneio estadual.

Já o Athletic Club, que realizou apenas o seu segundo confronto, ostenta um aproveitamento de 100% no torneio (estreou com vitória de 1 a 0 sobre o Pouso Alegre) e ocupa a liderança do Grupo B com seis pontos.

O Cruzeiro volta a campo pelo Estadual neste fim de semana e, no sábado, enfrenta o Betim, às 16h30, no Mineirão. No dia seguinte, Athletic visita o Aymorés, também às 16 horas.

Ainda em fase de estruturação tática, a equipe de Belo Horizonte sentiu as ausências de Gabigol e Matheus Pereira e pouco incomodou a defesa rival. Na melhor chance criada, Marquinhos arriscou um chute de fora da área assustando o goleiro Jefferson Luis.

Apresentando um melhor entrosamento, o Athletic conseguiu ameaçar os cruzeirenses apostando nos contra-ataques. David Braga atuou como articulador e cadenciou o ritmo quando o adversário tentou impor pressão.

Em sua principal intervenção nos primeiros 45 minutos, Cássio teve trabalho para espalmar uma cabeçada de Wellinton Torão. Apesar de ser mais presente ofensivamente, o Athletic acabou diminuindo e o duelo foi para o intervalo no 0 a 0.

O início do segundo tempo foi marcado por muitas faltas. Aos 16, um lance provocou reclamação com a arbitragem. Wellinton Torão partiu em direção ao gol de Cássio, mas foi travado por Fabrício Bruno. Os atletas do Athletic pediram a expulsão do defensor, mas o juiz aplicou apenas o amarelo.

Melhor em campo, a equipe de São João del Rei acabou inaugurando o placar. Após o cruzamento de Nathan, Cássio saiu mal do gol, a bola bateu nas pernas de Fabrício Bruno e morreu no fundo da rede cruzeirense: 1 a 0 aos 24.

De forma desordenada, o Cruzeiro foi para o tudo nada, mas parou no bom bloqueio defensivo adversário e teve de se contentar com a derrota de 1 a 0.

FICHA TÉCNICA:

ATHLETIC CLUB 1 X 0 CRUZEIRO

ATHLETIC CLUB - Jeferson Luís; Douglas Pelé (Jhonatan), Edson Miranda, Sidimar e Yuri; Diego Fumaça, Wallisson e David Braga (Rafael Conceição); Wellington Torrão (Neto Costa), Gustavão (Wesley Gasolina) e Mateus Gonçalves (Nathan). Técnico: Roger Silva.

CRUZEIRO - Cássio; William, João Marcelo, Fabrício Bruno e Marlon; Lucas Romero (Tevis), Matheus Henrique e Eduardo (Christian); Dudu (Lucas Silva), Marquinhos (Lautaro Díaz) e Bolasie. Técnico: Fernando Diniz.

GOLS - Fabrício Bruno (contra), aos 24 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Diego Fumaça e Yuri (Athletic Club); Lucas Romero e Fabrício Bruno(Cruzeiro).

ÁRBITRO - Daniel da Cunha Oliveira Filho.

PÚBLICO - 11.854 torcedores

RENDA - R$ 1.059.922,00.

LOCAL - Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF).