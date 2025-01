Internacional empata com o Guarany em Bagé na estreia pelo Campeonato Gaúcho

Na sua primeira apresentação pelo Campeonato Gaúcho, o Internacional sentiu as dificuldades de atuar no interior. Diante de um adversário valente, lutou muito para empatar por 2 a 2 com o Guarany, nesta quarta-feira, no estádio Estrela d'Alva, na cidade de Bagé. Resultado justo e um ponto na tabela para cada lado.

Com o uniforme número dois, de camisas e calções brancos, o Internacional iniciou o jogo tranquilo, diante do Guarany, todo de vermelho, e um pouco nervoso pela estreia. Melhor em campo, o visitante abriu o placar num pênalti, indicado pelo VAR, após Talles derrubar Wesley, com um chute por trás. Na cobrança, Alan Patrick deslocou o goleiro e fez 1 a 0, aos 24 minutos.

Antes disso, porém, o Inter já tinha perdido dois jogadores machucados: Bruno Gomes e Clayton Sampaio. Mesmo assim, quase ampliou num chute de fora da área de Wanderson, que resvalou no travessão e saiu por cima, aos 34.

Até então, o Internacional tinha o controle de jogo. No entanto, cometeu falha coletiva e sofreu dois gols em apenas dois minutos. Após cobrança de lateral, a bola sobrou do outro lado para Yan Phillipe, que teve tempo de ajeitar a bola e chutar no contrapé do goleiro Anthoni. A bola tocou na trave esquerda antes de entrar, aos 39. Dois minutos depois, o atacante marcou de novo. Luiz Felipe, da intermediária, levantou a bola na área e a defesa não cortou. Yan Phillipe subiu de cabeça e testou com força: 2 a 1.

Com a entrada de Bruno Henrique no lugar de Luis Otávio, o Inter voltou determinado a reagir. Conseguiu o empate aos quatro minutos, quando Allan Patrick cobrou falta e Victor Gabriel apareceu para desviar de cabeça para as redes.

Este gol deu tranquilidade ao Inter, que passou a jogar mais avançado, empurrando o adversário para seu campo defensivo. Mas não encontrou espaços para as infiltrações, tanto que só chegou com perigo aos 28 minutos em um chute forte de Wesley que explodiu na trave e saiu.

Mesmo com maior posse de bola, o Internacional não mostrou competência para marcar o terceiro gol, talvez sentindo a falta de ritmo de jogo. Na segunda rodada, a equipe estreia no Beira-Rio diante do Juventude, no sábado, às 16h30. No mesmo dia, às 20 horas, o Guarany atua diante do Brasil, em Pelotas.

FICHA TÉCNICA

GUARANY 2 X 2 INTERNACIONAL

GUARANY - Jonathan; Talles, Saulo, Bruno Cardoso e João Victor (Vitor Oliveira); David Cunha (Fabão), Murilo e Marcelinho (Rogério Sena); Jean Lucca, Luiz Felipe (Marllon) e Yan Phillippe (Jackson). Técnico: Márcio Nunes.

INTERNACIONAL - Anthoni; Bruno Gomes (Pablo), Clayton Sampaio (Victor Gabriel) e Vitão; Aguirre, Luiz Otávio (Bruno Henrique), Thiago Maia e Alan Patrick; Wanderson (Vitinho), Borré e Wesley. Técnico: Roger Machado.

GOLS - Alan Patrick, aos 24, Yan Pillippe, aos 39 e aos 41 minutos do primeiro tempo; Victor Gabriel, aos quatro do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Yan Phillipe e Murilo (Guarany); Thiago Maia (Internacional).

ÁRBITRO - Jonathan Benkenstein Pinheiro.

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Estrela D'Alva, em Bagé (RS).