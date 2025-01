Botafogo-SP arranca empate do Noroeste com um a menos em jogo de dois dias no Paulistão

Em jogo que começou na quinta-feira e só terminou nesta sexta por causa do temporal que pairou sobre Bauru, Noroeste e Botafogo ficaram no empate sem gols, no Alfredo Castilho. O time visitante comemorou o resultado, pois atuou com um jogador a menos por quase todo o segundo tempo.

Ainda sem vencer, o Botafogo chegou aos dois pontos, na lanterna do Grupo A, que tem o Corinthians na liderança, com nove. Invicto, o Noroeste lidera o Grupo C, com cinco. O São Paulo é o segundo, com quatro.

O confronto entre Noroeste e Botafogo-SP, que teve início na noite de quinta-feira, foi interrompido devido a um forte temporal em Bauru. Antes da paralisação, o Botafogo se mostrou mais dominante no primeiro tempo, apesar de o Noroeste ter criado a primeira chance logo aos dois minutos, quando Thiago Lopes finalizou de longe.

O time visitante respondeu aos 12. Pablo Thomaz arriscou um potente chute de fora da área, mas a bola passou raspando o gol. Aos 30, um erro do goleiro Felipe Alves quase resultou em gol. Ele saiu errado e deixou a bola nos pés de Jonathan Cafu, mas o atacante não conseguiu aproveitar a oportunidade e mandou a bola por cima. Quatro minutos depois, Douglas Baggio dominou na entrada da área, fez um giro e disparou um chute forte, mas Felipe Alves se redimiu com uma boa defesa.

O jogo seguiu equilibrado até que, aos 41 minutos, o árbitro decidiu paralisar a partida devido ao temporal. O confronto foi retomado na tarde desta sexta-feira, com os times disputando apenas alguns minutos no final do primeiro tempo, sem conseguir criar chances claras de gol.

No segundo tempo, o Botafogo indicou que continuaria dominante. Logo aos dois, Alysson cabeceou para o fundo das redes, mas a arbitragem marcou falta do defensor em Pedro Felipe e anulou o lance. Foi aí que o camisa 4 foi do céu ao inferno. Aos 18, ele parou Pedro Felipe, que disparava em velocidade, com falta e foi expulso, deixando o time visitante com um a menos.

Com a superioridade numérica, o Noroeste cresceu e quase chegou ao gol com Carlão. Aos 26, ele recebeu de Maykon, fez o giro e mandou para fora. Matheus Balda e Dudu Miraíma também desperdiçaram boas chances a favor do time de Bauru.

O Noroeste tentou pressionar de todas as formas, mas o Botafogo recuou e conseguiu arrancar um ponto de Ribeirão Preto. Na próxima rodada, o Botafogo enfrenta o São Bernardo neste domingo, às 18h30, na NicNet Arena, em Ribeirão Preto. No mesmo dia, às 20h30, o Noroeste visita o Guarani, no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas.

FICHA TÉCNICA

NOROESTE 0 X 0 BOTAFOGO

NOROESTE - Felipe Alves; Cicinho (Diego Maia), Rodolfo Filemon (Matheus Blade), Carlinhos, Maycon e Maykon; Dudu Miraíma, Denner e Thiago Lopes (Luiz Thiago); Pedro Felipe (Jenison) e Carlão. Técnico: Paulo Comelli.

BOTAFOGO - João Carlos; Jeferson, Alisson Cassiano, Allyson e Gabriel Risso; Gabriel Bispo, Leandro Maciel (Jean Mangabeira) e Alejo Dramisino (Jean Victor); Pablo Thomaz (Alexandre Jesus), Jonathan Cafu (Sabit Abdulai) e Douglas Baggio (Ericson). Técnico: Marcio Zanardi.

CARTÕES AMARELOS - Rodolfo Filemon (Noroeste); Douglas Baggio (Botafogo).

CARTÃO VERMELHO - Allyson (Botafogo).

ÁRBITRO - Gabriel Henrique Meira Bispo.

RENDA - R$ 145.221,00.

PÚBLICO - 5.925 torcedores.

LOCAL - Alfredo Castilho, em Bauru (SP).