Agora começa pra valer

É agora que o Campeonato Carioca começa pra valer para o Flamengo. Com o elenco principal e sob comando de Filipe Luís, o Mengão encara hoje o Volta Redonda, às 16h30, no Mané Garrincha, com a missão de se recuperar do início ruim na Taça Guanabara.

O time viajou para Brasília quase completo. As exceções são Everton Cebolinha e Luiz Araújo, por planejamento da comissão técnica, já que eles voltaram recentemente de lesão. No mais, o Fla vai com força máxima pra entrar no G-4. Basta uma vitória sobre o Voltaço, vice-líder, pro Rubro-Negro pelo menos dormir na terceira colocação.

A principal novidade pra Nação é a estreia de Juninho, relacionado pela primeira vez. A dúvida é se o reforço já será titular no ataque depois de apenas quatro treinos sob comando de Filipe Luís. Outra opção é manter Alcaraz, que começou o amistoso com o São Paulo, improvisado.

A missão do Fla, no entanto, não deve ser moleza. Único clube do estado do Rio na Série B do Brasileiro, o Voltaço vem de três vitórias seguidas no Estadual — 1 a 0 no Flu, 1 a 0 no Bangu e 2 a 1 no Botafogo — e pode assumir a liderança hoje.