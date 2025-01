Santos busca 'resposta imediata' e conta com reforço de Tiquinho Soares contra o Velo Clube

O Santos entra em campo neste sábado, às 18h30, para enfrentar o Velo Clube pelo Campeonato Paulista, em busca de uma "resposta imediata" para manter o clima de trégua com a sua torcida, que sofreu um duro golpe no meio de semana ao ceder a derrota para o Palmeiras na Vila Belmiro com um gol nos acréscimos. E para tornar essa missão mais palpável, o técnico Pedro Caixinha vai ter um importante reforço: o centroavante Tiquinho Soares foi anunciado nesta sexta-feira e está relacionado. O ex-jogador do Botafogo viajou com a delegação para Rio Claro, local da partida, e vai ser mais um reforço que fica à disposição do treinador a partir de agora na competição.

As baixas para esse encontro ficam por conta de Soteldo e Thaciano. O venezuelano ainda se recupera de uma entorse no tornozelo esquerdo. Thaciano, com lesão na região posterior da coxa esquerda, está entregue ao departamento médico.

"Temos de dar uma resposta imediata para a nossa torcida e precisamos vencer o próximo jogo. É assim que as coisas funcionam nos grandes times e acho que tem de ser assim. O torcedor tem de sentir orgulho dos nossos jogadores e temos de fazer a nossa parte em campo", afirmou Pedro Caixinha que fez ainda uma cobrança explícita ao seu time.

"Precisamos de 'um algo a mais' e essas coisas têm de vir de dentro. Vamos seguir o nosso trabalho e acredito muito neste nosso projeto. Os jogadores se dedicam muito nos treinamentos e sei o quanto eles correm", completou o comandante.

Na classificação, o Santos até tem uma posição tranquila, mas um novo tropeço pode acelerar um ambiente de desconfiança sobre o novo treinador. Com quatro pontos no Grupo B, os santistas têm a mesma pontuação do Guarani, que fica à frente na chave por ter um melhor saldo de gols.

Com uma vitória, um empate e uma derrota, o time praiano ainda conta com uma certa tolerância das arquibancadas. Mesmo assim, algumas vaias já foram ouvidas durante o duelo com o rival palmeirense. Preocupado em blindar o elenco para que o plantel tenha tranquilidade para trabalhar, Caixinha sabe da necessidade de uma vitória para manter o ambiente favorável entre clube e torcida.

Para o compromisso deste sábado, Caixinha pretende usar a sua filosofia ofensiva em busca de um segundo triunfo, mas enxerga que alguns detalhes de posicionamento ainda precisam ser corrigidos e aprimorados para que a equipe não fique vulnerável no momento de se defender.

Em boa fase, Brazão deve ser mantido no gol. Na defesa, Zé Ivaldo e Luan Peres têm a preferência do treinador para compor o miolo de zaga. Na lateral-direita, JP Chermont deve assumir a vaga de Leo Godoy, titular nos últimos dois embates. Como o Santos vai jogar na casa do adversário, a marcação vai ter um peso importante. Assim, a tendência é que Tomás Rincón, João Schmidt e Diego Pituca coordenem o setor.

Sem Soteldo para ser o elemento de criação e ligação com os homens de frente, Caixinha vai querer um meio-campo mais próximo do ataque, a fim de dar opções principalmente para Guilherme. Com quatro gols nas três rodadas, ele é o artilheiro do Campeonato Paulista.

Pelo lado do Velo Clube, a situação é de pressão total. Sem conseguir pontuar no torneio até agora, o técnico Guilherme Alves vai apostar no mando de campo para fazer a equipe reagir. O treinador fez mistério sobre a montagem do time e aposta no fator casa, e no apoio de sua torcida, para buscar seu primeiro resultado positivo no Paulistão.

Com três derrotas até aqui, a equipe ocupa a lanterna do Grupo D. Com uma campanha preocupante, o Velo Clube perdeu na estreia para o Noroeste (2 a 0), caiu diante do Corinthians em São Paulo (2 a 1) e voltou a decepcionar contra o Red Bull Bragantino (1 a 0)

FICHA TÉCNICA:

VELO CLUBE X SANTOS

VELO CLUBE - Dalton; Rafael Ribeiro, Itambé e Marcelo; Yuri Ferraz, Carlos Manuel, Léo Baiano, Felipinho e Rennan Siqueira; Silas e Daniel Amorim. Técnico: Guilherme Alves.

SANTOS -. Técnico: Brazão; JP Chermon, Zé Ivaldo, Luan Peres e Escobar; Tomás Rincón, João Schmidt e Diego Pituca; Miguelito, Guilherme e Luca Meirelles (Tiquinho Soares). Técnico: Pedro Caixinha.

ÁRBITRO - Edna Alves Batista (SP).

HORÁRIO - 18h30.

LOCAL - Estádio Benito Agnelo Castellano, em Rio Claro (SP).