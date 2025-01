Vegetti se declara para Coutinho: 'Prazer compartilhar o campo'

Rio - Principal goleador do Vasco na temporada passada, o atacante Pablo Vegetti, de 36 anos, iniciou o ano, balançando as redes contra o Madureira, na última quinta-feira. Por meio das redes sociais, o argentino fez uma declaração, elogiando Philippe Coutinho e o comparando com o principal ídolo atual do futebol do seu país.

"Messi e você, os dois únicos jogadores que não jogam mal um jogo. Que prazer compartilhar o campo com você", publicou o Pirata em post nas redes sociais.

Philippe Coutinho é a maior estrela do elenco do Vasco e esteve em campo na vitória sobre o Madureira por 2 a 0. O apoiador tem contrato até junho e o Cruz-Maltino tentam ampliar seu vínculo. A qualidade do meia foi enaltecida pelo treinador Fábio Carille após a partida.

"Expectativa em cima do Coutinho é enorme e tem que ser. É jogador de Copa do Mundo. Está fazendo uma pré-temporada muito boa. Tem uma hora que a gente perde, e ele dá uma pique de 40 ou 50 metros e vai ajudar a marcar lá. Ele sabe que tem que ser assim por ter ficado tanto tempo na Europa. Ele sabe que tem que ser participativo com a bola e sem a bola. É muito grande. Vamos dar todo o suporte para ele dentro de campo", disse.