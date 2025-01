Vitória é obrigação

Com três derrotas em quatro jogos do Campeonato Carioca, o time alternativo do Botafogo tem sua última chance de buscar uma recuperação e entregar uma situação menos complicada para o elenco principal. Em penúltimo lugar na tabela, o Glorioso precisa voltar a vencer diante do lanterna Bangu, hoje, às 18h, no Nilton Santos, pela 5ª rodada da Taça Guanabara. Em caso de nova derrota, o Alvinegro vai parar na última posição.

O botafoguense, que se acostumou a comemorar vitórias e títulos no ano passado, se deparou com um 'gostinho' diferente no início deste ano. Em 2024, o Glorioso parecia quase imbatível no Niltão, mas neste Carioca a história é outra. Foram três jogos no 'tapetinho', com duas derrotas — para Maricá e Volta Redonda — e apenas uma vitória — sobre a Portuguesa.

Além disso, no ano passado, o Alvinegro fez história e foi campeão da Libertadores com um a menos na final. Agora, porém, parece sentir o efeito contrário. Nas três derrotas na Taça Guanabara até aqui, o adversário teve pelo menos um jogador expulso — contra o Sampaio Corrêa, foram dois —, e mesmo assim o Botafogo não conseguiu aproveitar a vantagem numérica. A vitória sobre a Portuguesa, inclusive, foi o único jogo sem expulsão.

Na próxima rodada, contra o Fluminense, a responsabilidade deve voltar para o time principal. Mas a equipe alternativa não quer terminar sua participação no Carioca na lanterna. Afinal, a campanha pode não só comprometer a classificação à semifinal como ameaçar o Glorioso de rebaixamento.

O Bangu, por sua vez, é o único time que ainda não venceu na Taça Guanabara e tem apenas um ponto. Para piorar, não marcou um golzinho sequer e está na lanterna.