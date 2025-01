Fluminense vai até Cariacica para somar pontos diante do Madureira no Carioca

Depois de conquistar sua primeira vitória no Campeonato Carioca, com a volta do técnico Mano Menezes e dos titulares, o Fluminense agora segue atrás de mais resultados positivos. O time tenta virar de vez a chave no estadual contra o Madureira, neste domingo, às 16h, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES). O confronto é válido pela quinta rodada da Taça Guanabara, primeira fase do Estadual.

A normalidade voltou ao Fluminense após a vitória por 3 a 1 em cima da Portuguesa, quinta-feira, no Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador. Até então, vivia início turbulento de temporada com um elenco formado em sua grande maioria por jovens da base, sob o comando do auxiliar técnico permanente Marcão.

Abrindo a rodada com cinco pontos, em sexto lugar, o time precisa melhorar sua posição e, "por isso mesmo, precisamos somar pontos", reforça Mano Menezes, que promete manter algumas mudanças no Espírito Santo. O objetivo é ir rodando o grupo e outros jogadores podem aparecer neste jogo.

Reserva diante da Portuguesa, o atacante Canobbio pode voltar ao time titular. Reforço mais caro da história do clube, ele estreou como titular em um duelo contra o Maricá, na terceira rodada, e teve boas participações quando entrou no jogo contra a Lusa. O uruguaio tem chance de ser testado no lugar de Kevin Serna.

Contratado após passagem pelo Internacional, o lateral-esquerdo Renê vive na expectativa de fazer sua estreia. Ele foi relacionado para o último jogo, mas não chegou a ser utilizado, e pode aparecer no lugar de Gabriel Fuentes. A maior expectativa gira em torno do meia Jhon Arias. Um dos principais nomes do elenco, o colombiano está treinando com o restante dos companheiros.

Por outro lado, o Madureira, chega para este jogo após perder para o Vasco por 2 a 0, em confronto que marcou o retorno dos titulares do cruzmaltino. O clube está em 10° lugar com quatro pontos, três acima do Bangu, lanterna da competição e que neste momento está sendo rebaixado para a segunda divisão.

Depois de um bom início, o Madureira vive um momento complicado. A equipe comandada pelo técnico Daniel Neri chega após duas derrotas consecutivas, contra Portuguesa e Vasco, respectivamente. O time deve ter novidades para o confronto contra o Fluminense.

Mesmo tendo sido reserva na última rodada, o meia Renato Henrique deve estar entre os titulares. O jogador é um dos destaques do Madureira no Carioca, com dois gols marcados. O atacante Minho, que também esteve no banco, é um dos nomes que pode aparecer para aumentar o poder de ataque do Tricolor Suburbano.

FICHA TÉCNICA:

MADUREIRA X FLUMINENSE

MADUREIRA - Mota; Celsinho, Jean Viana, Arthur Edeson e Evandro; Matheus Lira, Wallace Marquinho Carioca (Coutinho) e Marcelo; Renato Henrique e Minho (Flávio). Técnico: Daniel Néri.

FLUMINENSE - Fábio; Samuel Xavier, Ignácio (Freytes), Thiago Santos e Renê (Fuentes); Martinelli (Bernal), Hércules e Lima (Arias); Keno, Kevin Serna (Canobbio) e Germán Cano (Kauã Elias). Técnico: Mano Menezes.

ÁRBITRO - João Marcos Gonçalves Fernandes.

HORÁRIO - 16h.

LOCAL - Estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES).