São Paulo busca manter escrita de quase dois anos para frear embalo do Corinthians

Um dia após se enfrentarem pela final da Copinha, São Paulo e Corinthians fazem novo confronto neste domingo, desta vez com os times principais, às 18h30, no MorumBis. No primeiro clássico das equipes no ano, o tricolor paulista quer fazer valer o fator casa para manter a escrita de quase dois anos sem perder para os corintianos, que vêm embalados por uma sequência recorde de vitórias.

O São Paulo não sabe o que é perder para o Corinthians desde 25 de julho de 2023, quando foi derrotado por 2 a 1 no jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil. A equipe tricolor virou o cenário na volta e acabou campeã. Desde então, são cinco vitórias dos são-paulinos, incluindo o inédito triunfo em Itaquera no Estadual do ano passado, e um empate.

Se o Corinthians aprontar para cima do São Paulo, o time do Parque São Jorge vai alcançar a sua melhor marca de vitórias consecutivas no século 21. O 2 a 1 sobre o Água Santa na terceira rodada do Paulistão fez a equipe de Ramón Díaz igualar o feito do time de 2001, comandado por Vanderlei Luxemburgo, quando a equipe corintiana venceu dez jogos seguidos.

Mesmo após a boa exibição do quarteto formado por Oscar, Lucas, Luciano e Calleri na vitória por 1 a 0 sobre o Guarani, o técnico Luis Zubeldía deve apostar em um time mais equilibrado para o clássico. A tendência é que o primeiro comece no banco de reservas, enquanto Bobadilla pode ganhar chance no meio-campo ao lado de Alisson e Pablo Maia. Recém-contratado, Enzo Díaz deve ser mantido na lateral-esquerda, enquanto Ruan tem chances de fazer dupla de zaga com Alan Franco enquanto Arboleda aprimora a parte física.

"Dou o valor que tem de dar aos clássicos, porque me ponho na pele do torcedor. Todos queremos ganhar, ainda mais jogando na sua casa. Mas temos claro que se nós não nos prepararmos bem durante o mês de fevereiro e no mês de março, vamos sofrer muito em abril e maio, que são os dois meses onde mais carga por torneio teremos: Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores", ponderou Zubeldía ao comentar o duelo com o Corinthians.

Depois de iniciar o Paulistão com um time mesclado, o Corinthians vai com força máxima para o clássico. A principal novidade deve ser o goleiro Hugo Souza, que se recuperou de uma amidalite e retorna ao posto de titular. Rodrigo Garro, ainda tratando uma lesão no joelho, continua fora. André Ramalho é outro que poderá começar entre os 11 iniciais.

"Vamos tentar jogar com o melhor, por isso administramos os esforços de todo o grupo. Todos estão cumprindo (a programação), vamos tratar de descansar para que possamos chegar bem e frescos para o jogo. Vamos armar uma boa equipe para o jogo", comentou Ramón Díaz após a vitória sobre o Água Santa.

São Paulo e Corinthians disputaram 316 clássicos em toda a história. Os corintianos levam a melhor no confronto. São 113 vitórias contra 98 do rival, além de 105 empates. No confronto mais recente, no segundo turno do Brasileirão 2024, a equipe são-paulina venceu por 3 a 1.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO X CORINTHIANS

SÃO PAULO - Rafael; Igor Vinícius, Arboleda (Ruan), Alan Franco e Enzo Díaz; Alisson, Pablo Maia, Oscar (Bobadilla) e Lucas Moura; Luciano e Calleri. Técnico: Luis Zubeldía.

CORINTHIANS - Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Cacá e Matheus Bidu; Raniele, José Martínez, Carrillo e Igor Coronado; Memphis Depay e Yuri Alberto. Técnico: Ramón Díaz.

ÁRBITRO - Flavio Rodrigues de Souza.

HORÁRIO - 18h30.

LOCAL - MorumBis, em São Paulo (SP).