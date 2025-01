Botafogo tenta a 1ª vitória e o São Bernardo corre atrás da reabilitação no Paulistão

Ainda atrás de sua primeira vitória no Campeonato Paulista, o Botafogo recebe o São Bernardo, neste domingo, na Arena NicNet, em Ribeirão Preto, pela quarta rodada. O confronto vai começar às 18h30, duas horas e meia mais tarde do previsto, por causa do "jogo de dois dias" disputado esta semana em Bauru.

Na quinta-feira, Noroeste e Botafogo jogaram apenas 41 minutos porque o gramado do estádio Alfredo de Castilho ficou encharcado. A chuva intensa teria despejado mais de 100 milímetros de água no campo em pouco mais de uma hora. O jogo foi interrompido e reiniciado na sexta-feira à tarde, mas terminou empatado sem gols. Em tese, o Botafogo perdeu um dia de recuperação para voltar a jogar na competição.

O Botafogo começou com derrota no Paulistão ao sofrer 2 a 0 para o Guarani fora de casa. Depois, conseguiu segurar um bom empate sem gols com o São Paulo, em casa. No último jogo, diante do Noroeste, fora de casa, empatou sem gols. Com isso, soma dois pontos no Grupo A, que tem Corinthians, Mirassol e Inter de Limeira.

O técnico Márcio Zanardi precisará fazer ao menos uma mudança. Acontece que o zagueiro Allyson foi expulso diante do Noroeste e cumpre suspensão. Ericson deve ser titular, mas Edson também é opção. Ele deve retornar após cumprir protocolo de concussão.

O desgaste gerado no empate em Bauru preocupa a comissão técnica. Com um a menos o time precisou se esforçar mais para segurar o resultado na última sexta-feira, quando o jogo foi complementado.

O São Bernardo teve um início muito bom, com duas vitórias seguidas. Venceu o Água Santa por 2 a 1, fora de casa, e o Red Bull Bragantino, por 3 a 2, em casa. No último jogo, porém, perdeu para o Mirassol por 2 a 1 em casa. Com seis pontos, briga pela liderança do Grupo D, que ainda tem Palmeiras, Ponte Preta e Velo Clube.

Apesar da última derrota, o técnico Ricardo Catalá não deve promover grandes mudanças na escalação, embora a questão física é sempre uma preocupação pelo pouco tempo de descanso neste início de temporada. O atacante Felipe Azevedo, por exemplo, entrou bem no jogo e fez o gol, gerando uma dúvida para o treinador.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO X SÃO BERNARDO

BOTAFOGO - João Carlos; Jeferson, Alisson Cassiano, Ericson (Edson) e Gabriel Risso; Gabriel Bispo, Leandro Maciel e Alejo Dramisino; Pablo Thomaz, Jonathan Cafu e Douglas Baggio. Técnico: Márcio Zanardi.

SÃO BERNARDO - Alex Alves; Hélder, Matheus Salustiano e Augusto; Rodrigo Ferreira, Lucas Lima, Romisson e Pará; Jabá, Guilherme Queiroz e Fabrício Daniel. Técnico: Ricardo Catalã.

ÁRBITRO - Renan Pantoja de Quequi.

HORÁRIO - 18h30.

LOCAL - Arena NicNet, em Ribeirão Preto (SP).