Guarani busca reabilitação contra o desgastado Noroeste no Paulistão

Buscando reabilitação após a derrota para o São Paulo por 1 a 0, o Guarani volta a campo neste domingo, às 20h30, para enfrentar o Noroeste, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, pela quarta rodada. O time de Bauru, recém-promovido à elite do futebol paulista, está invicto.

O Guarani estreou com vitória sobre o Botafogo por 2 a 0 e empatou por 0 a 0 com a Inter de Limeira. O revés diante do São Paulo foi o primeiro do time bugrino, que ainda tenta juntar os cacos do rebaixamento à Série C no ano passado. No Paulistão, soma quatro pontos no Grupo B.

Já o Noroeste tem cinco e está brigando pela liderança do Grupo C com São Paulo e Novorizontino. No Paulistão, começou derrotando o Velo Clube por 2 a 0 e arrancou um empate por 1 a 1 com o Palmeiras. Diante do Botafogo, no jogo que durou dois dias por causa do temporal que passou por Bauru, ficou no 0 a 0.

Para a partida, o técnico Maurício Souza não contará com o zagueiro Titi, expulso diante do São Paulo. Caio Dias deverá formar dupla com Raphael Rodrigues, apesar da chegada de Lucas Rafael, anunciado nesta sexta-feira como reforço bugrino.

Maurício Souza deve continuar testando algumas opções. A expectativa é que Isaque retorne ao time titular no lugar de Geovane. Giva é outro que pode voltar a figurar entre os 11.

"Sem dúvidas que é uma vantagem para nós. Eu reclamei quando aconteceu com a gente enfrentando a Inter de Limeira que teve mais tempo de descanso e agora é a mesma situação. A gente pode tirar proveito dessa situação, mas todos times têm problemas com o lado físico e o descanso", disse Maurício Souza, referindo-se ao fato do Noroeste ter terminado o jogo com o Botafogo na tarde desta sexta-feira.

No Noroeste, a preocupação é com o desgaste físico. O técnico Paulo Comelli não fará nenhum treino de preparação para o jogo, já que deverá dar descanso aos jogadores neste sábado. A tendência é que entre em campo apenas os atletas que tenham condições de atuar.

As certezas são as presenças de Felipe Alves no gol e Carlão no ataque, já que são os dois pilares do time no Campeonato Paulista. "Tivemos um jogo desgastante com o Botafogo e vamos tentar recuperar os jogadores para que possamos viajar para Campinas e fazer uma boa partida com o Guarani. É um jogo importante e vamos tentar sair de lá com um resultado positivo", disse o treinador.

FICHA TÉCNICA

GUARANI X NOROESTE

GUARANI - Gabriel Mesquita; Lucas Justen, Raphael Rodrigues, Caio Dias e Emerson Barbosa; Mateus Sarará, Caio Mello, Isaque e Giva (João Victor); Rafael Bilu e João Marcelo. Técnico: Maurício Souza.

NOROESTE - Felipe Alves; Cicinho, Rodolfo Filemon, Carlinhos, Maycon e Maykon; Dudu Miraíma, Denner e Thiago Lopes; Pedro Felipe (Jenison) e Carlão. Técnico: Paulo Comelli.

ÁRBITRO - Guilherme Francisco Maciel da Silva e Rosário.

HORÁRIO - 20h30.

LOCAL - Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas.