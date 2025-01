Botafogo supera o Bangu e se reabilita após duas derrotas no Campeonato Carioca

Mesmo ainda sem seus titulares, o Botafogo se reabilitou no Campeonato Carioca ao vencer o Bangu por 2 a 0 neste domingo, no Engenhão, no Rio de Janeiro. Patrick de Paula e Kauê Rodrigues marcaram os gols do triunfo em jogo da quinta rodada.

O Botafogo voltou a vencer após derrotas para Sampaio Corrêa-RJ e Volta Redonda, ambas por 2 a 1. Com isso, chegou a seis pontos, em quinto lugar. Já o Bangu segue com apenas um ponto, na 12ª e última posição da tabela.

O Botafogo começou com boa chegada de Kayke, que cruzou rasteiro para Vitinho, mas ele não alcançou por pouco. Ítalo respondeu para o Bangu com chute de longe, mas por cima, sem perigo. A mesma medida foi adotada por Patrick de Paula. Ele, que já tinha tentado um gol olímpico, chutou de fora da área, mas com bastante perigo.

O time alvinegro seguiu controlando o jogo, mas sem chances claras de gol. Já o Bangu assustou quando Ronald cabeceou na marca do pênalti, mas no meio do gol, facilitando a defesa de Raul.





Logo depois, aos 43, o Botafogo abriu o placar com Patrick de Paula. Após cruzamento da direita, Rafael Lobato tocou de cabeça para trás da meia-lua. Patrick de Paula chutou de primeira e contou com leve desvio na zaga para vencer o goleiro Victor Brasil.





No segundo tempo, o Bangu voltou a assustar quando Rafael Carioca recebeu de costas na entrada da grande área. Ele ajeitou para Ronald, que chutou de primeira, com força e perigo, mas para fora. Yarlen respondeu para o Botafogo em chute de fora da área, mas Victor Brasil fez boa defesa desta vez.





O jogo seguiu movimentado, mas com muitos chutes travados pelos sistemas defensivos. Ítalo, do Bangu, quase marcou um golaço ao ver o goleiro adiantado e chutar do campo de defesa. Depois, ele chutou da intermediária, mas no meio do gol.





A resposta do Botafogo quase veio com outro gol. Rafael Lobato recebeu na direita, avançou e tocou para a área. Yarlen finalizou, mas o zagueiro Kevem salvou praticamente em cima da linha. Até que aos 45 minutos, o time alvinegro confirmou a vitória com Kauê Rodrigues. Rafael Lobato fez boa jogada e acionou Kauê, que chutou dentro da área para fazer 2 a 0.





O próximo duelo do Botafogo será o clássico com o Fluminense na quarta-feira, às 21h30, novamente no Engenhão. Já o Bangu entra em campo na quinta, às 16h, em visita ao Nova Iguaçu no estádio Jânio Moraes, o Laranjão.





FICHA TÉCNICA:





BOTAFOGO 2 X 0 BANGU





BOTAFOGO - Raul; Kauã Branco (Ryan), Serafim, Newton e Lucyo; Kauan Lindes (Kawan), Patrick de Paula (Huguinho) e Vitinho Vaz (Kauê Rodrigues); Yarlen, Rafael Lobato e Kayke Queiroz (Matheus Nascimento). Técnico: Carlos Leiria.





BANGU - Victor Brasil; Vitinho, Kevem, Yuri Garcia (Hygor) e Ítalo; João Felipe, Lucas Nathan, Raphael Augusto (Macário) e Ronald Belé (Diogo); Ruan Carlos (Rafael Carioca) e João Veras (Fabinho Polhão). Técnico: Júnior Lopes.





GOLS - Patrick de Paula, aos 43 minutos do primeiro tempo. Kauê Rodrigues, aos 45 minutos do segundo tempo.





CARTÕES AMARELOS - Yuri Garcia (Bangu).





ÁRBITRO - Thiago da Silva Ludugério.





RENDA - R$ 56.324,00.





PÚBLICO - 2.379 pagantes (2.764 no total).





LOCAL - Estádio Engenhão, no Rio de Janeiro (RJ).