Ex-jogador de Roma e Inter de Milão é preso e investigado por suspeita de tráfico de drogas

O ex-volante Radja Nainggolan, que teve passagens pela Roma, Inter de Milão e também integrou a seleção da Bélgica, foi preso nesta segunda-feira em Bruxelas por suspeita de participar de um esquema de tráfico de drogas. A polícia desconfia de que ele esteja envolvido no comércio de cocaína vindo da América do Sul através do porto de Antuérpia.

As autoridades organizaram um esquema especial e realizaram aproximadamente 30 buscas na manhã desta segunda-feira na cidade de Antuérpia. Várias pessoas foram presas na operação. As buscas percorreram a periferia e também vários locais da área metropolitana.

A investigação tem como foco identificar e verificar vários casos suspeitos de importação de cocaína, que estariam sendo distribuídos para diversas cidades da Europa por meio do porto de Antuérpia.

De acordo com o jornal "Gazzeta dello Sport", a prisão de Nainggolan foi confirmada pelo Ministério Público de Bruxelas. Segundo a publicação, entre as 30 casas que foram revistadas, estava a residência do ex-jogador que atuou no futebol italiano.

O porta-voz do Ministério Público comentou sobre a operação, mas evitou entrar em detalhes sobre a situação de Nainggolan. "Considerando que os interrogatórios estão em curso e de acordo com o princípio da presunção da inocência, não serão feitos comentários sobre o assunto".

Aos 36 anos, Nainggolan voltou a jogar recentemente por um clube da Série B do Campeonato Belga e marcou um gol olímpico por sua equipe, o Lokeren-Temse. Esta não é a primeira vez que ele tem problemas com a polícia. Em 2022, o ex-volante foi algemado na Antuérpia por dirigir sem habilitação, estar embriagado e ainda guiar o carro acima dos limites de velocidade permitidos.